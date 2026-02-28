В Белгороде запустили 18 пунктов обогрева

В Белгороде на сегодняшний день работают 18 пунктов обогрева. Девять точек работают со вчерашнего вечера, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Пункты открыты для всех. На каждой точке можно выпить горячий чай или кофе, зарядить мобильные телефоны и получить информацию о ситуации в Белгороде. Губернатор Белгородской области сообщил, что пункты обогрева будут работать до 18:00 мск.

В мэрии города уточнили, что теплоэнергетики и управляющие компании сейчас восстанавливают поврежденные объекты энергетики в Белгороде. «Специалисты работают 24/7, чтобы максимально оперативно наладить системы внутри жилых домов и вернуть комфорт в квартиры белгородцев»,— отметила пресс-служба.

Утром 27 февраля ВСУ обстреляли объекты энергетики в Белгороде. Без света оставалось почти 60 тыс. жителей, а 70 тыс. — без отопления. К вечеру электричество и тепло провели в дома около 30 тыс. человек. Вячеслав Гладков отмечал, что ситуация в регионе остается крайне тяжелой.