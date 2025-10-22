На развитие отдыха в Екатеринбурге выделили около 30 млн рублей из турналога

Департаменту общественных связей (МКУ «Столица Урала») в Екатеринбурге выделили на поддержку событийного туризма около 29,3 млн руб. из туристического налога, сообщили в городской администрации. Планы по развитию туризма на 2025-2026 годы обсудили участники расширенного заседания правления Уральской ассоциации туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил замдиректора департамента Артем Гагауз, в этом году доход от взимания туристического налога прогнозируется в размере 94,8 млн руб. Ключевыми направлениями стали крупные фестивали Ural Music Night, «Красная строка», «Безумные дни» и «Виноград», продвижение города в печатных изданиях и с помощью медиаресурсов.

Также расширялась сеть объектов туристской навигации: сейчас в Екатеринбурге установлено более 300 таких объектов — указатели, стелы с картами, информационные киоски и стойки с QR-кодами. Рассматривается возможность перевода турнавигации дополнительно на китайский язык. Кроме того, планируется оборудовать девять новых парковочных мест для стоянки экскурсионных автобусов, установить туристский информационный центр в Историческом сквере и увеличить количество биотуалетов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года муниципалитеты Свердловской области получили 73,3 млн руб. доходов от уплаты туристического налога. Большую часть от этой суммы получил Екатеринбург — туристы выплатили 62 млн руб. налога.

Ирина Пичурина