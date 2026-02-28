На благоустройство терренкура в Нальчике выделили более 50 млн рублей

На комплексное благоустройство терренкура в Нальчике выделили более 50 млн руб. Работы планируется завершить уже этой весной. Об этом сообщили в правительстве Кабардино-Балкарской республике.

Средства на реконструкцию маршрута выделили из дополнительной субсидии, представленной региону на развитие туризма.

Терренкур в Нальчике проходит по горе Большая Кизиловка и ведет к ее вершине. Общая протяженность маршрута превышает 2,6 км.

Мария Хоперская