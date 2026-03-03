Сегодня исполняется 60 лет председателю правительства РФ Михаилу Мишустину

Михаил Мишустин

Его поздравляет президент Московского международного дома музыки, дирижер, скрипач, народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков:

— Глубокоуважаемый Михаил Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы могли стать профессиональным музыкантом. Учитывая Вашу многолетнюю страсть к музыке и уникальную работоспособность — большим музыкантом! Но не стоит считать это упущенной возможностью. Вы стали выдающимся государственным деятелем. Искреннее восхищение вызывают Ваши знания в области искусства, художественный вкус, компетентность суждений и оценок, глубокое понимание значения культуры в жизни общества. До сих пор Вы успешно решали задачи любой степени сложности, пусть так будет и впредь! Сил Вам, дорогой Михаил Владимирович, крепости духа, неиссякаемой энергии и удачи во всех делах и начинаниях!

Поздравления передает ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН, Герой Труда РФ Виктор Садовничий:

— Глубокоуважаемый Михаил Владимирович! Московский университет знает Вас не один десяток лет как человека государственного, фундаментально подготовленного к Вашей нынешней многотрудной деятельности на посту премьера. Для меня как ректора и математика особенно важно, что на становление вашего мировоззрения оказала влияние математическая школа нашего великого ученого и педагога Андрея Николаевича Колмогорова. Приятно, что Вы всегда помните об этом. Благодарю Вас за неизменное внимание к деятельности Московского университета. Вместе мы открывали новый кампус — настоящий дворец знаний — нашей специализированной школы СУНЦ МГУ. Мы чувствуем Вашу поддержку и других школ Московского университета. Совсем недавно Вы вручали большой группе ученых Московского университета премию правительства за достижения в науке и технике. Отмеченный Вами проект создания Кавказской горной обсерватории МГУ — это действительно передовая космических исследований, символ возвращения страной лидирующих позиций в понимании и освоении космоса. Московский университет ощущает Вашу сильную поддержку в создании кампуса мирового уровня. Люди Московского университета всегда помнят о том, что нашим учредителем от имени Российской Федерации выступает правительство страны, и мы многое делаем, чтобы соответствовать этому обязывающему статусу. Знаю о Ваших трудах в области экономики и управления. В академическом сообществе принято обращаться к Вашим работам о налоговой системе. Вы действительно редкий пример, когда теория и практика идут рука об руку. Отрадно, что сегодня во главе правительства стоит такой человек, как Вы. Сердечно поздравляю с юбилеем! Здоровья Вам и сил в служении Отечеству!

