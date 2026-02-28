Удары Израиля и США по Ирану и ответные действия Исламской Республики — главная новость субботы. СМИ Ирана и Израиля говорят об уже достигнутых успехах, в то время как в самих США критикуют президента за начало операции, а соседи Ирана пытаются понять причины происходящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Кешет 12 (Тель-Авив, Израиль) Тегеранская верхушка обезглавлена: Израиль и США атаковали резиденции Хаменеи и Пезешкиана; Али Шамхани, по оценкам, ликвидирован Операция «Рык льва» началась с драматической серии точечных ликвидаций, направленных на то, чтобы парализовать цепочку командования и управления Корпуса стражей исламской революции и режима аятолл. По информации, полученной нашим телеканалом, Израиль оценивает как высоко вероятную информацию о том, что самолеты ВВС успешно обезглавили руководство сил безопасности и госуправления в Тегеране, включая ключевые фигуры ядерной программы и разведки.

Tasnim News (Тегеран, Иран) Вооруженные силы Ирана: США и Израилю будет преподан беспрецедентный урок Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция Вслед за террористическими атаками США и Израиля на Иран в субботу утром генерал Абольфазл Шеркачи заявил, что иранские вооруженные силы ответили немедленно и нанесли ракетные удары по всем объектам, находящимся в распоряжении американской и израильской армий: «Да будет воля Аллаха, мы преподадим урок США и Израилю, который они еще не получали в своей истории». Он отметил, что израильские базы уже пострадали и Иран нанесет по ним еще более жесткий удар позже. Он призвал иранский народ не беспокоиться, убеждая его игнорировать слухи, и следить за официальными новостями через национальные медиа.

Gulf News (Дубай, ОАЭ) Израильско-американские удары по Ирану: как мы дошли до этого и что подготовило почву для этого кризиса? Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном нарастала в течение многих лет, но нынешняя эскалация связана с крахом ядерного соглашения. Последующие попытки возобновить сделку потерпели неудачу из-за споров по поводу уровней обогащения урана, смягчения санкций и проблем региональной безопасности. После возвращения на пост президента в 2025 году Трамп вновь ввел политику «максимального давления» в отношении Ирана. Трамп сослался на подавление Ираном антиправительственных протестов как на оправдание возможных действий. Протесты вспыхнули в конце декабря и были жестко подавлены силами безопасности. Что будет дальше? Ранее Иран дал понять, что готов к ответным действиям. Аналитики говорят, что у Тегерана есть несколько вариантов, включая ракетные удары по базам США в регионе, атаки на израильские объекты или действия против американских военно-морских кораблей. Будет ли конфликт оставаться ограниченным или расширится в региональном масштабе, во многом будет зависеть от реакции Ирана в ближайшие дни.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Зачем вы начали эту войну, господин президент? В своей предвыборной президентской кампании 2024 года Дональд Трамп обещал избирателям, что положит конец войнам, а не будет начинать их. За последний год он, однако, отдал приказ о нанесении военных ударов по семи странам. И его аппетит к военным операциям растет по мере их проведения… Подход Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Ему не удалось добиться международной и внутренней поддержки, необходимой для максимального увеличения шансов на благоприятный исход. Он пренебрег и международным, и национальным правом ведения боевых действий.

Подготовили Евгений Хвостик, Николай Зубов