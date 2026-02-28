NBC: Израиль сорвал переговоры США и Ирана в Женеве

Переговоры США и Ирана в Женеве были «близки к успеху», но Израиль «вмешался, чтобы помешать дипломатическому урегулированию». Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного ближневосточного дипломата, который якобы знаком с ходом переговоров.

«И снова, как только намечается успех, Израиль вмешивается, — сказал источник. — И снова израильский хвост виляет американской собакой».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон пытался заключить сделку с Тегераном по ядерной программе, но усилия не увенчались успехом. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на переговорах в Женеве Иран отверг условия США по ядерной сделке.