Иран оказывает военное давление

Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В МИД исламской республики заявили, что это законное право Тегерана. Новая серия взрывов прозвучала в столице Катара Дохе, жители Абу-Даби также сообщают об ударах Тегерана. Под удар также попали объекты в Ираке и Иордании. Взрывы звучат в Манаме, столице Бахрейна. В генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что военная база любой страны, которая оказывает помощь Израилю, станет целью Тегерана. При этом израильские самолеты продолжают атаковать военные объекты в Иране, сообщает ЦАХАЛ. По информации СМИ, первоначальной целью было ликвидация руководства страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сейчас находится в безопасном месте, пишет Reuters. Иерусалим назвал операцию «Рычание льва».

Дональд Трамп призвал иранских силовиков «сложить оружие или умереть».

Президент США Дональд Трамп: Некоторое время назад вооруженные силы США начали крупные боевые действия в Иране. Наша цель — защитить американский народ, устранив неизбежную угрозу со стороны иранского режима, беспощадной группы очень жестких, ужасных людей. Их деятельность напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши базы за рубежом и наших союзников по всему миру. На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке!» и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против Соединенных Штатов и невинных людей во многих странах.

Дональд Трамп охарактеризовал военную кампанию как «масштабную и продолжительную», добавив, что в результате возможны потери среди американских военнослужащих. Принц Реза Пехлеви также призвал людей выходить на улицы. Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что именно от перспектив протестов и беспорядков будет зависеть исход очередной эскалации в регионе: «Если иранцы выйдут на протесты, то США и Израиль попробуют добиться государственного переворота, свержения режима. В ином случае военная кампания продлится несколько дней, будет уничтожено максимальное количество политических, военных и ядерных объектов, а затем к Тегерану снова придут с предложением сделки.

Это "дипломатия канонерок" в современном исполнении, когда военное давление сочетается с так называемыми дипломатическими предложениями. И Вашингтон продолжит вмешиваться.

За несколько дней в западной прессе появились утечки о том, что американцы хотят поддержать Израиль, если он нанесет удар первым. Тем более — в случае военного ответа. Как учит нас история, свержение режима возможно только тогда, когда часть элиты выступает против руководства страны и использует народные волнения как инструмент, предлог для того, чтобы попытаться добиться государственного переворота. Если была некая договоренность с отдельной группой элиты, тогда мы можем увидеть народные волнения в Иране. В ином случае нет. Когда на страну идет внешнее нападение, люди, как правило, сплачиваются вокруг флага. Они могут быть недовольны властью, но если внешний агрессор буквально разделяет эти претензии, ситуация меняется».

26 февраля Тегеран и Вашингтон провели переговоры по ядерной сделке, но американский президент остался недоволен их результатами. Как объясняет The Wall Street Journal, Иран якобы отверг «чрезмерные требования»: уничтожение трех основных ядерных объектов и передача всех запасов обогащенного урана США. При этом 27 февраля в МИД Омана заверили: по итогам встречи Тегеран согласился переработать весь обогащенный уран до минимально возможного уровня. Таким образом, у Ирана никогда не будет материала для создания ядерной бомбы.

И на эту сделку исламская республика надеялась до последнего, говорит эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина: «Конечно, Иран будет отвечать. Иранцы просчитывали и этот худший сценарий, хотя ставку все-таки делали на переговоры. Еще вечером 26 февраля, как мне известно из доверенных источников, руководитель иранской делегации Аббас Аракчи после возобновления переговоров сообщал о том, что, к счастью, они продолжаются и можно перевести дух. Однако американцам иранцы не доверяли.

Когда израильтяне сейчас говорят, что наносят превентивные удары, это звучит странно, потому что упреждать было нечего. Иран не собирался наносить удары ни по Израилю, ни по американским объектам в регионе. Иран стремился к договоренностям. Теперь же придется отвечать — вероятно, и по Израилю, и по американским объектам.

Возможны ли сейчас переговоры с Дональдом Трампом и какое-то соглашение? Как и прошлым летом, переговоры, которые он вел с Ираном, на самом деле стали прикрытием для подготовки военной операции. И, как того хотели американцы, первыми начали не они, а израильтяне. По сценарию, существовавшему параллельно переговорам, США должны были подключиться к этим ударам.

Сейчас о соглашении уже не может быть речи, потому что иранцы в условиях прямой угрозы не могут вести переговоры. Тем более после нанесенных ударов остается только военный ответ. Однако возможности Ирана, конечно, значительно уступают возможностям США и Израиля».

Американский чиновник в разговоре с The Washington Post заявил, что флот США применяет и ракеты Tomahawk. Операция может продлиться как минимум до конца выходных, добавляет издание. Как пишет Financial Times, если война с Ираном затянется, это может привести в том числе и к дефициту систем ПВО для Киева. Эскалация на Ближнем востоке, вероятно, повлияет на миротворческий процесс по Украине, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин: «Это негативно повлияет на российско-украинский трек. Россия отслеживает развитие ситуации на всех уровнях. Мы слышим огромное количество высказываний со стороны российских чиновников о том, что действия США на глобальной арене не вызывают одобрение Москвы.

В силу того, что на США сейчас нельзя положиться, это вряд ли положительно скажется на честном диалоге по украинскому урегулированию, потому что в каждом действии будет виден подвох».

На фоне ударов на Ближнем Востоке акции российских нефтяников растут на 2%, следует из данных торгов выходного дня на Мосбирже. На 3% дорожают бумаги золотодобытчиков. Жители Тегерана в разговоре с “Ъ FM” жалуются на проблемы со связью, а собеседники из Израиля сообщают о начале призыва резервистов.

Анна Кулецкая