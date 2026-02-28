AZUR Air изменила маршрут рейсов на Мальдивы после атаки на Иран

Авиакомпания AZUR Air объявила о корректировке маршрута рейсов Москва - Мальдивы - Москва. Причиной стало закрытие воздушного пространства Ирана, пояснил перевозчик. О закрытии неба также объявили Израиль, Сирия, Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт.

В авиакомпании предупредили, что время полета может увеличиться. Также «не исключено выполнение рейсов с дополнительной посадкой». Пассажиров попросили поддерживать контакты с туроператорами, проверять информацию о вылетах с помощью онлайн-табло аэропортов и чат-бота перевозчика в Telegram, а также на сайте авиакомпании.