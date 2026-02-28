В Дубае опровергли эвакуацию из небоскреба «Бурдж Халифа»

Сообщения об эвакуации в Дубае самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа» (828 м) не соответствуют действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев. Сообщения об эвакуации, а также многокилометровых пробках на выезд из города распространились в соцсетях.

«Я рядом с "Бурдж-Халифа". Я абсолютно ничего не слышал о выводе людей», — заявил собеседник агентства.

ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана, последовавшей после совместного удара Израиля и США по иранским городам. Эмираты объявили о «частичном и временном» закрытии воздушного пространства. Средства ПВО работали в Дубае и Абу-Даби. В столице при падении обломков ракеты погиб человек.