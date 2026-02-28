Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

В Александровском округе в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали. Авария произошла днем 28 февраля на автодороге «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 31-летний водитель Haval не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ладой Гранта».

В результате случившегося три человека (водитель иномарки и ее пассажир, а также пассажир «Гранты») скончались на месте. Еще два человека (водитель отечественной легковушки и пассажир Haval) получили травмы и были доставлены в больницу.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников происшествия устанавливается.

Мария Хоперская

