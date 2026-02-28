В Москве ожидается гололед в субботу и в ночь на воскресенье

Днем 28 февраля и ночью 1 марта в Москве ожидаются гололед и гололедица на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве порекомендовали надевать обувь на нескользящей подошве, внимательно переходить дорогу и осторожно передвигаться, а также убеждаться перед выходом на проезжую часть, что поблизости нет транспорта. Водителей министерство призывает соблюдать дистанцию и скоростной режим, не делать резких движений.

В Москве и Московской области из-за гололеда желтый уровень опасности будет действовать с утра 1 марта до вечера 3 марта, сообщил Гидрометцентр России. В Подмосковье днем 28 февраля и ночью 1 марта ожидается гололед, на дорогах — гололедица, 3 марта — сильная гололедица.