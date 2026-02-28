Самолет из Казани в Дубай сел в Баку из-за ограничений в воздушном пространстве

Самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс Казань — Дубай, совершил посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Борт приземлился в 11:25 по местному времени. Капитан воздушного судна обратился с запросом на посадку в качестве запасного аэродрома из-за ограничений в региональном воздушном пространстве.

Ограничения в воздушном пространстве введены на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Иран закрыл свое воздушное пространство. Росавиация сообщила о проработке обходных маршрутов для рейсов в страны Персидского залива.

Анар Зейналов