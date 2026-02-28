Ночное расписание на МЦД-4 изменят с 1 по 11 марта

С 1 по 11 марта интервалы движения поездов на МЦД-4 увеличатся на 15 минут в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса, передает «Москва 24».

Изменения в расписании внесли из-за проведения планового капитального ремонта пути на участке Реутово — Железнодорожная. Корректировки в графике движения поездов будут действовать с 23:00 до 9:00 мск.

Часть электричек из Апрелевки будет следовать укороченным маршрутом до Марьиной Рощи и Площади Трех вокзалов. Некоторые составы будут отправляться по измененному расписанию. В Дептрансе рекомендовали следить за графиком на сайте перевозчика.