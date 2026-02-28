В Кавказском районе Кубани подросток из интерната вернулся спустя четыре дня

В Кавказском районе воспитанник Кропоткинского детского дома-интерната, пропавший четыре дня назад, самостоятельно вернулся спустя четыре дня. Об этом сообщили в добровольческом поисковом отряде «Юг».

В поисках подростка участвовали волонтеры, сотрудники полиции и представители администрации. По информации поисковиков, молодой человек найден живым и вернулся сам.

Ранее сообщалось, что подросток покинул интернат вечером 24 февраля вместе с 17-летним другом. Второго воспитанника удалось обнаружить уже 25 февраля в станице Кавказской.

Никита Бесстужев