Праздник веселья

Праздник Пурим традиционно считается самым веселым днем года. Конечно, в каждый праздник мы веселимся, но в Пурим главная идея, главная наша задача — это именно радоваться. Этой цели посвящено все, что мы делаем в этот день. В каждой семье радостное пиршество, в синагогах читают свиток Эстер — историю чудесного спасения еврейского народа, каждый помогает малоимущим — и все отправляют всякие вкусности в подарок друзьям и знакомым!

Главный раввин России Берл Лазар

В этом, собственно, и состоит главная идея Пурим: любить других, уважать других, дружить с другими. Когда мы читаем историю событий, что легли в основу этого праздника, то видим: все беды начались с того, что злодей Аман, министр персидского царя, решил уничтожить евреев именно потому, что они «другие» — не похожи на него. «Есть народ, разбросанный среди других народов, но и обособленный… и законы его отличаются от законов других народов» (Мегилат Эстер 3.8). В этом главная причина любых конфликтов — между людьми, между группами людей, между народами и государствами. «Другой» — значит «неправильный», значит «мешает». В конечном счете — значит «враг». А «врага» надо уничтожить!

Эта логика, к сожалению, до сих пор распространена в мире. Она привела и приводит к многочисленным войнам, к гибели миллионов людей. Сейчас именно она служит основой для идеологии мирового терроризма. Но ведь Б-г недаром сотворил всех людей разными! У каждого человека свои способности, свои склонности — и это помогает ему выполнять ту особую миссию, ради которой Создатель и послал его в этот мир. Поэтому «другой» это не просто «не враг» — это друг, помощник. Тот, кто заслуживает уважения.

То есть чудо Пурим — это победа над теми силами, которые хотят разделить людей, сеют ненависть к «другим». Б-г сотворил это чудо, мобилизовав силу любви, которая заложена в каждой человеческой душе. Почему царь Ахашверош внезапно решил спасти евреев, обреченных на смерть злодеем Аманом? Потому что к нему пришла Эстер и сказала: «Это мой народ». Царь любил Эстер — и дальше все пошло, как надо: народ был спасен, а злодеи наказаны. То есть сама история Пурим учит нас, что человек радуется, когда им движут дружба и любовь!

У нас в России дружеское отношение к «другим», слава Б-гу, имеет глубокие корни. Наша история содержит множество свидетельств того, как разные народы, разные конфессии веками жили бок о бок, уважая друг друга и помогая друг другу. В этом всегда была сила страны, а любые междоусобицы приносили только несчастья.

И сейчас, в праздник Пурим, мы в очередной раз радуемся тому, что множество разных людей, с разными взглядами, с разными культурами, с разными верованиями, все вместе делают общее дело, улучшая мир, в котором живут. Ведь именно в этом истинная красота жизни: каждый хранит свои традиции, и все вместе дружат, любят друг друга, помогают друг другу.

Об этом нам напоминают все действия, которые нам заповедано совершать в Пурим. Садясь за стол пиршества в доме, мы ощущаем радость уже от того, что друзья собрались вместе. Чтение Мегилат Эстер учит, как нужно правильно жить, чтобы радоваться, всегда поддерживать друг друга. Помощь бедным и особенно подарки друзьям — это радость тем, кто получает, и двойная радость тем, кто дает.

Таков, по сути, главный урок Пурим для каждого из нас. Мы вправе гордиться тем, что мы есть, и при этом должны любить и уважать тех, кто от нас отличается. Именно на таких основах мы получаем истинную радость в семье, в работе, в стране и мире.

Главный раввин России Берл Лазар