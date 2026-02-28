Завершение строительства винодельни «Семигорье» в Новороссийске намечено на 2026 год

Винодельческий комплекс «Семигорье» в Новороссийске планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Краснодарского края Денис Кузенков в интервью «РБК ТВ Юг».

Инвестор «Терруар Инвест» уже направил на реализацию проекта около 1 млрд руб. Предприятие предусматривает освоение свыше 200 га виноградопригодных земель с потенциальной производственной мощностью более 1 млн бутылок в год.

«В этом году мы этот проект завершаем, я надеюсь, он заработает на полную мощность»,— отметил господин Кузенков. По его словам, итоговая сумма вложений заявлена в размере 1,8 млрд руб., но может оказаться выше с учетом инфляции.

В 2024 году «Терруар Инвест» вложило в проект более 665 млн руб., превысив запланированные расходы на 2024–2025 годы. В рамках проекта уже создали более 70 рабочих мест. Первые виноградники на территории предприятия высажены, через два года ожидается первый технический сбор урожая. Планируется также строительство туристического объекта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терруар Инвест» зарегистрировано в Новороссийске в 2022 году. Генеральным директором и бенефициаром компании является Екатерина Бабкина. По итогам 2024 года убыток фирмы составил 5,9 млн руб. при выручке 644 тыс. руб.

Соглашение о реализации было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В рамках расширения комплекса инвестор планирует создание производства саженцев и винодельни.

Никита Бесстужев