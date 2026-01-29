Лихачев: АЭС «Бушер» была самым безопасным местом во время 12-дневной войны

Бушерская АЭС была самым безопасным местом в Иране во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В ходе так называемого летнего конфликта… территория станции "Бушер" была самым безопасным местом в Иране»,— заявил господин Лихачев (цитата по ТАСС). По словам гендиректора, тему безопасности персонала иранской АЭС и самой станции с американской и израильской сторонами обсуждал президент России Владимир Путин.

Россия также надеется, что обязательства по вопросу неприкосновенности территории Бушерской АЭС будут сохранены. Однако, отметил глава «Росатома», страна готова провести эвакуационные мероприятия, если это будет необходимо.

13 июня 2025 года Израиль нанес удары по Ирану. В течение войны Израиль атаковал более чем 1 тыс. целей в Иране, преимущественно военную инфраструктуру и ядерные объекты. Война длилась 12 дней. Неприкосновенность Бушерской АЭС в Иране обеспечивается ее статусом гражданского объекта, находящегося под контролем МАГАТЭ.