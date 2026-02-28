Импортные цветы рискуют задержаться

Москве может не хватить импортных цветов к 8 марта. Нидерландские тюльпаны и первоцветы из-за снежной погоды задерживаются в пути, узнал “Ъ FM”. Поставщики не гарантируют доставку на конец следующей недели. Флористический бизнес может потерять до 50% годовой выручки, если товар не доедет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Студии уже договорились на сборки букетов, а этот труд в марте стоит намного дороже, чем в любой другой месяц, отмечает руководитель студии цветов и декора «Зверобой» Ксения Соколова: «Ежедневная поставка цветов обычно начинается с 1 марта. Мы работаем с пятью поставщиками, и все они сказали, что не могут гарантировать даты прихода фур в Москву. Сейчас популярны первоцветы — луковичные растения, которые мы высаживаем в кашпо. И дома расцветают нарциссы прямо из луковиц, из земли.

Первоцветы задерживались на границе весь февраль: что-то едет из Нидерландов, что-то — из Белоруссии. В итоге в Москву растения приезжали уже раскрывшиеся. Если из-за снегопадов и заторов на границе и на дорогах цветок едет дольше определенного времени, например, неделю вместо двух дней, то он расцветает прямо в машине. Соответственно, вся фура идет под списание, потому что такой товар невозможно продавать. Если сейчас поставщики уже не гарантируют даты, то такая же история нас ждет и к 8 марта. Мы можем не дождаться первоцветов, гиацинтов, нарциссов, тюльпанов. Розы к женскому дню покупают мало. Товар от некоторых поставщиков, который мы ждали к 1 марта, уже задерживается. С другой стороны, может, это и хорошо — цветок доедет к 5 марта, и мы будем продавать.

Трагедия в том, что очень большие объемы заказываются к конкретному числу. Если этот объем придет после праздника, то его уже не продашь.

Цветочный бизнес — сезонный. У нас даже есть такая поговорка, что 8 марта кормит весь год. Это, наверное, громко сказано, но хорошая выручка в женский праздник позволяет потом не работать около шести месяцев. Кто-то делает и годовую выручку. В 2026-м труд флористов очень подорожал. Феноменально выросли и затраты на рабочую силу. Зарплаты повысились на 30%, а в праздники —двойная ставка».

Российские компании способны полностью покрыть потребности населения, уверена владелец группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева. В рознице к 8 марта будут как обычные тюльпаны по 100-120 руб. за стебель, так и селекционные махровые виды по 250-300 руб. Коллекционные французские сорта можно будет купить по 900 руб. за цветок, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Большие поставки идут до 2 марта. В Москву поступает огромное количество цветов, и они уже практически здесь, на таможне. Те, которые идут из Нидерландов, выходят 28-29 февраля и уже к 4 марта появятся в продаже. Есть вопросы с Эквадором, там плохая погода, что-то не вызрело, и они не дают полностью объемы, заказанные в Россию. Это типовая, прогнозируемая история, дефицита практически нет.

Российская альтернатива нидерландским тюльпанам уже на высоком уровне — очень много предложений и хозяйств.

Если несколько лет назад мы говорили о том, что они еще не конкурентоспособны — мелкие, менее стойкие, — то сейчас они уже поднялись на достаточно крепкую позицию. Единственное, что не удается российским производителям, это предложить цену ниже, чем на нидерландские тюльпаны. В нашем климате приходится досвечивать и подогревать теплицы. Это сказывается на стоимости».

В 2025 году, по данным «Контур.Маркета», продажи цветов к 8 марта снизились на 11%. Причины аналитики увидели в росте цен. В 2026-м средний букет из тюльпанов еще подорожает примерно на 7%, прогнозируют в сервисе Flowwow. А вот розы, наоборот, можно будет купить на 10% дешевле, чем годом ранее.

Юлия Савина