Операция США и Израиля по смене власти в Иране. Итоги первого дня

“Ъ” собрал главное о первом дне совместной операции США и Израиля против Ирана.

  • Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». Цели операции обозначил президент США Дональд Трамп. Первая — смена власти в Иране. Иранских силовиков он призвал сложить оружие, а граждан укрыться, и когда удары стихнут, свергнуть «клерикальных правителей». Трамп назвал это «единственным шансом для поколений». Вторая цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Третья — уничтожение военного потенциала Ирана, а именно ракетных мощностей и флота.
  • Операция планировалась несколько месяцев, а ее точная дата была определена несколько дней назад. Дональд Трамп сказал, что власти Ирана были близки к ядерной сделке, но потом отступили — из этого был сделан вывод, что в Тегеране «не хотят сделки». Удары начали наносить в утренние часы — время было подгадано так, чтобы застать врасплох иранское руководство. В ударах участвовали примерно 200 самолетов ВВС Израиля — это самая масштабная операция в истории израильских военно-воздушных сил. США наносили удары, в том числе ракетами Tomahawk, с кораблей, которые стягивали в регион в последние месяцы.
  • Вечером Дональд Трамп рассказал о некоторых итогах первого дня: убит 86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который носил титул великого аятоллы с 1994 года. Судя по сообщениям Reuters, Axios и Fox News, были получены данные разведки, что Али Хаменеи находится в своей резиденции в Тегеране, и через некоторое время по ней был нанесен удар — это случилось днем (сообщалось о нестандартном времени для таких операций), — резиденция аятоллы была полностью разрушена (это подтверждалось снимками со спутников). Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил, что по некоторым районам Тегерана начали разноситься громкие возгласы ликования, а жители выходили к окнам, чтобы аплодировать и слушать праздничную музыку после сообщений о смерти Али Хаменеи. Следом Дональд Трамп сказал, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана.

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и еще четыре высокопоставленных военных чиновников Ирана.
  • «Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько необходимо для достижения нашей цели», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
  • Власти Ирана не подтверждают смерть Али Хаменеи, но на публике он до сих пор не появился. Вместе с тем, как сообщило иранское агентство Fars, в результате ударов погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана, включая дочь и внука. Иранское агентство Tasnim сообщило, что сам Али Хаменеи жив, и «сейчас уверенно руководит ситуацией на поле боя». Речь идет об ударах Ирана по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на совместную атаку США и Израиля. Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что сразу после начала атаки США и Израиля были выпущены примерно 1,2 тыс. ракет. Удары пришлись по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. В Бахрейне атаке подвергся центр обслуживания 5-го флота ВМС США. В Катаре — крупнейшая база США в регионе Аль-Удейд. В Кувейте — авиабаза Али-аль-Салем.
  • Последствия для гражданских. Иранское агентство ISNA сообщило, что в результате удара Израиля была разрушена начальная школа для девочек в городе Минаб в провинции Хормозган. Вечером агентство Fars со ссылкой на местные власти сообщило, что жертвами удара стали 115 человек. В Красном Полумесяце сообщили агентству Tasnim, что в результате ударов США и Израиля на территории страны погибли 201 человек и 747 получили ранения. Из-за ответных атак Ирана в Тель-Авиве погибла одна женщина, пострадали 15 человек. В Катаре ранения получили восемь человек в результате падения осколков ракет в различных местах по всей стране. В Абу-Даби в результате атаки дрона на международный аэропорт Зайед один человек погиб, семеро получили ранения. Днем в ОАЭ погиб еще один человек от падения обломков при перехвате ракет.
  • Мировая реакция. «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе, — заявили в МИД России. — Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования». Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Китай, страны Европы призвали к деэскалации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил атаку США и Израиля на Иран, а также — иранские удары по территориям стран Персидского залива. Совет Безопасности ООН собрался на экстренное совещание.
  • Полномасштабный кризис в гражданской авиации. Иран полностью закрыл воздушное пространство. Соседние страны — Ирак и Иордания — также закрыли небо для полетов. ОАЭ частично и временно ограничили полеты. Крупнейшие авиакомпании мира (British Airways, Lufthansa, Emirates, «Аэрофлот», Wizz Air, Air India и другие) массово стали отменять или приостанавливать рейсы в Израиль, страны Залива и Иорданию.
  • Удар по нефтяной инфраструктуре, реакция финансовых рынков. Наблюдается сбой в транспортировке нефти: танкеры избегают Ормузского пролива из-за сообщений о запрете судоходства, что грозит перебоями с поставками, пишет Bloomberg. До начала атак цена на нефть Brent выросла до максимума с июля ($72,48), продемонстрировав рост почти на 20% с начала года. ОПЕК+ (Саудовская Аравия и Россия) на фоне кризиса может рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на встрече в воскресенье, 1 марта. Биткоин резко упали в цене. Наблюдается реакция «бегства от риска»: рост цен на золото и нефть на фоне падения цифровых активов.

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

