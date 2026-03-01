Операция США и Израиля по смене власти в Иране. Итоги первого дня

“Ъ” собрал главное о первом дне совместной операции США и Израиля против Ирана.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость». Цели операции обозначил президент США Дональд Трамп. Первая — смена власти в Иране. Иранских силовиков он призвал сложить оружие, а граждан укрыться, и когда удары стихнут, свергнуть «клерикальных правителей». Трамп назвал это «единственным шансом для поколений». Вторая цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия. Третья — уничтожение военного потенциала Ирана, а именно ракетных мощностей и флота.

Операция планировалась несколько месяцев, а ее точная дата была определена несколько дней назад. Дональд Трамп сказал, что власти Ирана были близки к ядерной сделке, но потом отступили — из этого был сделан вывод, что в Тегеране «не хотят сделки». Удары начали наносить в утренние часы — время было подгадано так, чтобы застать врасплох иранское руководство. В ударах участвовали примерно 200 самолетов ВВС Израиля — это самая масштабная операция в истории израильских военно-воздушных сил. США наносили удары, в том числе ракетами Tomahawk, с кораблей, которые стягивали в регион в последние месяцы.

Вечером Дональд Трамп рассказал о некоторых итогах первого дня: убит 86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который носил титул великого аятоллы с 1994 года. Судя по сообщениям Reuters, Axios и Fox News, были получены данные разведки, что Али Хаменеи находится в своей резиденции в Тегеране, и через некоторое время по ней был нанесен удар — это случилось днем (сообщалось о нестандартном времени для таких операций), — резиденция аятоллы была полностью разрушена (это подтверждалось снимками со спутников). Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил, что по некоторым районам Тегерана начали разноситься громкие возгласы ликования, а жители выходили к окнам, чтобы аплодировать и слушать праздничную музыку после сообщений о смерти Али Хаменеи. Следом Дональд Трамп сказал, что у него есть «очень хорошая идея» насчет того, кто станет следующим лидером Ирана.

Чем известен Али Хаменеи Читать далее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и еще четыре высокопоставленных военных чиновников Ирана.

«Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько необходимо для достижения нашей цели», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Власти Ирана не подтверждают смерть Али Хаменеи, но на публике он до сих пор не появился. Вместе с тем, как сообщило иранское агентство Fars, в результате ударов погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана, включая дочь и внука. Иранское агентство Tasnim сообщило, что сам Али Хаменеи жив, и «сейчас уверенно руководит ситуацией на поле боя». Речь идет об ударах Ирана по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на совместную атаку США и Израиля. Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что сразу после начала атаки США и Израиля были выпущены примерно 1,2 тыс. ракет. Удары пришлись по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся военные базы США: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. В Бахрейне атаке подвергся центр обслуживания 5-го флота ВМС США. В Катаре — крупнейшая база США в регионе Аль-Удейд. В Кувейте — авиабаза Али-аль-Салем.

Последствия для гражданских. Иранское агентство ISNA сообщило, что в результате удара Израиля была разрушена начальная школа для девочек в городе Минаб в провинции Хормозган. Вечером агентство Fars со ссылкой на местные власти сообщило, что жертвами удара стали 115 человек. В Красном Полумесяце сообщили агентству Tasnim, что в результате ударов США и Израиля на территории страны погибли 201 человек и 747 получили ранения. Из-за ответных атак Ирана в Тель-Авиве погибла одна женщина, пострадали 15 человек. В Катаре ранения получили восемь человек в результате падения осколков ракет в различных местах по всей стране. В Абу-Даби в результате атаки дрона на международный аэропорт Зайед один человек погиб, семеро получили ранения. Днем в ОАЭ погиб еще один человек от падения обломков при перехвате ракет.

Мировая реакция. «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе, — заявили в МИД России. — Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования». Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России. Китай, страны Европы призвали к деэскалации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил атаку США и Израиля на Иран, а также — иранские удары по территориям стран Персидского залива. Совет Безопасности ООН собрался на экстренное совещание.

Полномасштабный кризис в гражданской авиации. Иран полностью закрыл воздушное пространство. Соседние страны — Ирак и Иордания — также закрыли небо для полетов. ОАЭ частично и временно ограничили полеты. Крупнейшие авиакомпании мира (British Airways, Lufthansa, Emirates, «Аэрофлот», Wizz Air, Air India и другие) массово стали отменять или приостанавливать рейсы в Израиль, страны Залива и Иорданию.

Удар по нефтяной инфраструктуре, реакция финансовых рынков. Наблюдается сбой в транспортировке нефти: танкеры избегают Ормузского пролива из-за сообщений о запрете судоходства, что грозит перебоями с поставками, пишет Bloomberg. До начала атак цена на нефть Brent выросла до максимума с июля ($72,48), продемонстрировав рост почти на 20% с начала года. ОПЕК+ (Саудовская Аравия и Россия) на фоне кризиса может рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на встрече в воскресенье, 1 марта. Биткоин резко упали в цене. Наблюдается реакция «бегства от риска»: рост цен на золото и нефть на фоне падения цифровых активов.