Рост расходов компаний «на цифру» замедлился

Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики РФ в 2025 году, по предварительной оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, достиг 7,1 трлн руб., или 3,3% ВВП. В текущих ценах это на 6,5% больше, чем было в 2024 году, в процентах к ВВП — столько же.

Поясним, показатель включает в себя внутренние затраты организаций на приобретение необходимого оборудования, программного обеспечения (ПО), цифрового контента, обучение сотрудников, оплату услуг связи и так далее, а также расходы населения на цифровые товары и услуги. За последние пять лет эти расходы выросли в 1,7 раза. В 2020 году они составляли 4,1 трлн руб.

Основной объем затрат на цифровую экономику приходится на организации: в 2025 году предварительно показатель составил 4,5 трлн руб. (рост на 6,4% в текущих ценах). Такие темпы сильно уступают динамике 2024 года (плюс 29,3%), ставшей рекордной за постсанкционный период. Такой взрывной рост 2024-го эксперты объясняли скачком спроса как на ИКТ-оборудование, так и на ПО в рамках импортозамещения.

В свою очередь, причинами замедления в 2025 году они называют эффект высокой базы, а также снижение среднего курса доллара на 10% относительно 2024 года, что сказалось на стоимости импортируемого ИКТ-оборудования. За последние пять лет компании нарастили годовые расходы «на цифру» в два раза. В 2020 году они составляли около 2,3 трлн руб.

Эксперты отмечают изменения в структуре внутренних затрат компаний на цифровые технологии в последние годы: рост доли расходов на ПО (лицензии), его адаптацию и доработку собственными силами (с 18% в 2020 году до 23% в 2024-м), прежде всего — за счет приобретения готового российского ПО (рост в 3,8 раза). При этом постепенно снижается доля затрат на покупку машин и оборудования, их ремонт и обслуживание, выполненные собственными силами (с 46% до 33%), а также на оплату услуг связи (с 21% до 7%). Крупные и средние организации тратили на технологии в 2024 году в основном за счет собственных средств — их доля составила 87,5%, на бюджетные деньги пришлось 11,5%.

Из данных ИСИЭЗ следует, что расходы населения на цифровые товары и услуги в 2025 году составили, по предварительным оценкам, 2,6 трлн руб. За год показатель увеличился на 8,3%. Но деталей того, на что именно были потрачены эти средства, эксперты ИСИЭЗ не раскрывают.

Венера Петрова