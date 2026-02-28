В Крыму назвали приобретение Ахметовым энергоактивов коррупционным

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил о необходимости расследования приобретения украинским олигархом Ринатом Ахметовым (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещенного в РФ) активов компании «Крымэнерго», назвав сделку коррупционной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нужно провести расследование на предмет того, как были куплены Ахметовым эти активы. Активы были приобретены по коррупционной форме, без аукционов, без торгов, без реальной оценки этого имущества. По сути дела, это крымское украденное имущество»,— заявил господин Константинов.

Спикер крымского парламента подчеркнул, что за время владения предприятием олигарх не инвестировал средства в его развитие. «За период владения им этим предприятием ни одного рубля не вкладывалось в восстановление и модернизацию сетей и все то, что входит в программу развития самого предприятия и входит в тарифы, которые платят люди»,— отметил он.

Господин Константинов считает необходимым исследовать способы формирования состояния олигарха, включая крымские активы. По его мнению, украинский бизнесмен продолжает попытки извлечения выгоды из крымской собственности.

В 2018 году энергетическое подразделение холдинга СКМ Ахметова — группа ДТЭК — обратилось в Международный арбитражный суд Гааги из-за потери «Крымэнерго» после национализации. В ноябре 2023 года арбитраж взыскал с России 207,8 миллиона долларов компенсации, однако в январе 2025 года Апелляционный суд Парижа отменил это решение по требованию Генпрокуратуры РФ.

Французский суд согласился с российскими доводами о неправомерном формировании состава арбитража, в частности из-за публичной поддержки Украины председателем арбитража Зигфридом Эльсингом.

Никита Бесстужев