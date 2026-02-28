«Каждый рубль в платежке должен быть понятен и обоснован»

В Краснодарском крае, как и по всей России, с 1 января выросли тарифы на коммунальные услуги. Индексация составила 1,7%. Решение принято на федеральном уровне, однако на местах рост цен вызвал волну несогласия жителей с полученными в коммунальных платежках суммами. В краевой администрации опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы планируемом повышении тарифов на ЖКУ в отдельных муниципалитетах региона до 141%. Депутаты Госдумы направили обращения в ФАС с требованием проверить факты возможного необоснованного завышения цен на коммунальные услуги. Юристы считают, что если у граждан остаются сомнения — у них есть право обращаться в контролирующие органы.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из нижней палаты парламента направлены обращения с требованием проверить каждый случай возможного завышения коммунальных тарифов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко. По его словам, в связи с плановым повышением оплаты ЖКУ, произошедшим 1 января, в адрес народных избранников стали поступать многочисленные обращения от избирателей, по поводу обоснованности тех или иных сумм.

Ранее в социальных сетях Краснодарского края появилась информация о якобы планируемом в 2026 году по инициативе губернатора повышении тарифов на ЖКУ в отдельных муниципальных образованиях до 141%. В оперштабе региона пояснили: рост платы за коммунальные услуги жестко ограничен предельными индексами, которые ежегодно утверждает правительство РФ для каждого субъекта Федерации. Для Краснодарского края такие индексы установлены на уровне до 1,7% с 1 января 2026 года и до 14,4% с 1 октября 2026 года.

«Возможность превышения базовых показателей предусмотрена федеральным законодательством лишь для муниципалитетов, где реализуются концессионные соглашения или инвестиционные программы по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры. В регионе к ним относятся, в частности, Краснодар, Сочи, Армавир и Тихорецк, а также ряд других территорий»,— сообщили в оперштабе.

По данным краевых властей, в этих случаях часть затрат инвесторов может компенсироваться через тариф, однако окончательное решение принимают не региональные власти, а представительные органы местного самоуправления. «Депутаты городских дум и районных советов вправе либо согласовать тариф с учетом инвестиционной составляющей — после чего он подлежит проверке и согласованию в ФАС России, — либо отказаться от ее включения. Во втором случае рост платы для населения ограничивается базовыми индексами, а компенсация инвестору осуществляется за счет краевого бюджета»,— комментируют краевые власти.

В администрации подчеркнули, что подготовка проекта постановления губернатора с указанием предельных «коридоров» роста тарифов по каждому муниципалитету является обязательной ежегодной процедурой, установленной законом, и не означает автоматического увеличения платы. Окончательные тарифы утверждаются после решений муниципалитетов и подлежат официальному опубликованию.

Ждет команду ФАС

Иван Демченко отмечает, что практика взаимодействия Госдумы и ФАС уже дала результат. Так, по его словам, в прошлом году при взаимодействии депутатов и антимонопольной службы гражданам было возвращено порядка 110 млрд руб.

«Позиция принципиальная. Любое повышение должно быть экономически обосновано. Все, что выходит за рамки расчетов, подлежит проверке с персональной ответственностью должностных лиц. Совершенствуется законодательство. Каждый рубль в платежке должен быть понятен и обоснован»,— написал парламентарий на своей страничке в Telegram.

Как писал «Ъ», на январской сессии 2026 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий тарифные полномочия ФАС. По нему служба сможет сама повышать или понижать тарифы на электроэнергию, если региональные энергетические комиссии (РЭК) не исполняют ее решения о корректировке — как снижая, так и повышая тарифы, если последнее продиктовано обоснованными издержками отрасли. ФАС как разработчик законопроекта объясняет его необходимость нуждой в быстром исправлении ошибок регионов для защиты энергетики и потребителей.

«В настоящее время рассматриваются изменения по усилению жилищного контроля и устранению дублирования надзорных функций. Готовятся дополнительные инициативы по повышению прозрачности работы управляющих компаний. Предлагается четко стандартизировать услуги и отказаться от практики ежегодных перерасчетов общедомовых расходов, вызывавших рост начислений.

Оплата должна производиться строго по фактическим показаниям приборов учета»,— пишет Иван Демченко.

Напомним, в минувшем году депутаты Госдумы законодательно обязали управляющие компании отчитываться перед жильцами по единой форме. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, «это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой».

Подрядчики подняли стоимость услуг до 20%

Как пояснили «Ъ-Кубань» в одной из управляющих компаний Краснодара на условии анонимности, с 1 января 2026 года произошло плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Индексация в среднем по стране составила 1,7%. Такое решение, по словам представителей УК, принято на федеральном уровне в рамках государственной тарифной политики и направлено на поддержание работоспособности и развитие коммунальной инфраструктуры, а также на обновление сетей и компенсацию инфляционных издержек ресурсоснабжающих организаций.

«С января все подрядчики до 20% подняли стоимость услуг по договорам. Важно понимать, что тарифы на основную часть коммунальных услуг — отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, газ — регулируются государством. Тарифы утверждаются региональными регуляторами в рамках предельных индексов, установленных федеральными органами. Управляющие организации не могут влиять на размер этих тарифов»,— говорят в УК.

В управляющей компании уточняют, что на суммы в январских квитанциях также повлиял технический фактор — изменение периода учета. В декабре показания приборов были зафиксированы до 15 числа, поэтому в январской платежке отразилось потребление фактически за полтора месяца. Это создало ощущение резкого роста начислений, хотя часть суммы относится к декабрьскому потреблению.

«Отдельно стоит отметить, что плата за содержание жилья не относится к коммунальным ресурсам и формируется иначе. Этот тариф утверждается собственниками помещений на общем собрании либо в рамках муниципального регулирования (для домов, в которых не проводилось общее собрания). Рост в этой графе не является автоматическим следствием федеральной индексации коммунальных тарифов»,— рассказали в УК.

С сомнениями — в суд

Депутат Иван Демченко считает, что для Краснодарского края вопрос коммунальных платежей особенно чувствителен, поскольку регион ежегодно увеличивается в своей численности населения, в крае идет активное строительство, ежегодно возрастает нагрузка на коммунальную и энергетическую инфраструктуру. «В таких условиях вопрос тарифообразования приобретает особую значимость — он напрямую касается качества жизни граждан и устойчивости экономики края. Для многих семей рост тарифов — заметная нагрузка, поэтому тарифные решения должны быть максимально обоснованными и прозрачными»,— говорит парламентарий.

Часть издержек управляющие компании, по словам их представителей, берут на себя за счет оптимизации внутренних процессов, пересмотра договоров с подрядчиками и внедрения цифровых инструментов учета и планирования работ.

«Мы усилили контроль за расходованием общедомовых ресурсов, проводим энергоэффективные мероприятия (балансировка систем отопления, регулировка узлов учета), повышаем прозрачность расходов — предоставляем расширенные отчеты о выполненных работах и затратах»,— говорят собеседники «Review. Юг России».

Адвокат Московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Александр Иноядов пояснил, что повышение тарифов на ЖКХ в 2026 предусмотрено в два этапа: с 1 января по всей стране тарифы проиндексированы на величину 1,7% для всех регионов и связано это с увеличением ставки налога на добавленную стоимость, а с 1 октября — величина тарифов изменится дифференцированно от 8 до 22%, но ставки для регионов будут отличаться из-за особенностей, связанных с обновлением инфраструктуры.

«Если же управляющие компании произвольно увеличивают тарифы, имеет смысл получить от них разъяснения по начислениям. Если будут сомнения относительно правомерности тех или иных начисленных сумм, следует обращаться в прокуратуру и антимонопольные органы»,— резюмирует адвокат.

