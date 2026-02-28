«Сказка о девице», Metallica S&M Tribute и «Варшавская мелодия»

Что ждет гостей фотовыставки «Сказка о девице», где через призму русского фольклора раскрываются личные переживания авторов, какая площадка станет местом проведения музыкального шоу Metallica S&M Tribute и когда состоится спектакль «Варшавская мелодия» о любви иностранной студентки и бывшего фронтовика

28 февраля (суббота)

В ЦУ 19 открылась фотовыставка «Сказка о девице» Марии Синицыной и Ольги Стволовой. Экспозиция раскрывает идеи преодоления небытия и поиска внутреннего голоса через личную инициацию. В основе проекта лежит исследование фольклорных архетипов. Для создания работ авторы погрузились в мир архаики, изучая древнерусскую вышивку, техники набойки и народные песни. Начало в 12:00.

1 марта (воскресенье)

В Доме ученых СО РАН 1 марта завершается фотовыставка «Рис». На ней представлены черно-белые фотографии, которые раскрывают красоту горных пейзажей северного Вьетнама, где традиционно выращивают эту злаковую культуру. Начало в 10:00.

Еще одно мероприятие в Доме ученых СО РАН — шоу Metallica S&M Tribute с симфоническим оркестром, которое посвящено творчеству рок-группы Metallica. Организаторы воссоздадут атмосферу, царившую на концерте в калифорнийском Berkeley Community Theatre в 1999 году. Со сцены прозвучат легендарные хиты американской метал-группы. Начало в 19:00.

2 марта (понедельник)

На сцене «Локомотив-Арены» выступит Диана Арбенина и «Ночные Снайперы». В рамках большого тура прозвучат — «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной 2025 года. Начало в 19:00.

В ДК Железнодорожников покажут музыкальное шоу Mirror of Enigma. Его авторы объединят хиты Enigma, Gregorian и Sandra в единое музыкальное целое, где сочетаются этно- и поп-музыка, элементы электроники, эмбиента и хорового пения. Начало в 19:00.

3 марта (вторник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет показ фильма «Бабушка на миллион». Эта тайская драмеди вошла в шорт-лист премии «Оскар» за лучший иностранный фильм. Это дебютный фильм тайского режиссера Пата Буннитипата. После показа ленту со зрителями обсудит Виктория Гонцова, ведущая подкаста о кино «Что попало». Начало в 19:00.

4 марта (среда)

В ДК Железнодорожников состоится спектакль «Варшавская мелодия». Сюжет разворачивается в послевоенной Москве. Студентка консерватории из Польши, Гелена, и прошедший войну будущий винодел Виктор случайно встречаются. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, молодые люди влюбляются друг в друга. Роли исполнят Антон Васильев и Марина Александрова. Начало в 19:00.

В концертном комплексе им. Маяковского выступит симфонический оркестр Backstage Group. Музыканты исполнят хиты Imagine Dragons в атмосфере 10 тысяч зажженных свечей. Начало в 19:00.

5 марта (четверг)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка графических работ членов Новосибирского регионального отделения Творческого союза художников России. Экспозиция включает около 100 произведений, охватывающих пейзажный жанр, портрет и натюрморт. Кроме того, посетители смогут увидеть эскизы монументальных росписей, театральных декораций и костюмов, а также иллюстрации для книжных изданий. Начало в 12:00.

6 марта (пятница)

В концертном зале «Евразия» покажут комедию «Главная роль» по пьесе Леонида Зорина. Сюжет погружает зрителя в закулисье мира богемы. На сцене выступят Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко и Глафира Тарханова. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова