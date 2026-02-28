Вышли из кадров

В 2026 году на Кубани продолжат действовать ограничения на привлечение иностранной рабочей силы по отдельным видам экономической деятельности. В том числе, в курортной сфере. В Сочи на миграционном учете, по официальным данным на конец 2025 года, состояли 14,3 тыс. иностранных граждан, что меньше на 24% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Эксперты отмечают, что сокращение численности иностранных работников усиливает структурные особенности курортной экономики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2026 году в Краснодарском крае продолжат действовать ограничения на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности, включая курортную сферу.

Решение приняли на региональном уровне, и оно распространяется на сегменты, где традиционно была занята значительная часть иностранцев.

Для Сочи как крупнейшего туристического центра страны это означает изменение параметров рынка труда. Статистика МВД фиксирует сокращение числа иностранных граждан и при этом рост количества выявленных нарушений миграционного законодательства на курорте.

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данным на конец 2025 года, на миграционном учете в Сочи состояли 14,3 тыс. иностранных граждан. В аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 18,8 тыс. человек. Снижение составило 4,5 тыс. человек, или 24%.

В 2025 году в сфере миграции выявили 6,6 тыс. административных правонарушений. По сравнению с предыдущим годом рост составил 52,5%, или 2,3 тыс. случаев, следует из данных МВД. Количество протоколов, составленных в отношении юридических лиц, достигло 217, что на 32% больше, чем годом ранее. В отношении должностных лиц составили 124 административных материала — показатель увеличился в 2,4 раза.

Как следует из данных МВД, общая сумма штрафов, наложенных миграционными подразделениями УВД по Сочи, составила 10,9 млн руб. Районные суды города за год вынесли 23 решения о назначении административных штрафов на общую сумму 3,2 млн руб.

В течение года сотрудники правоохранительных органов вынесли 712 решений об административном выдворении иностранных граждан. Из них 112 решений предусматривали принудительное выдворение, 600 — самостоятельный контролируемый выезд. Фактически территорию Российской Федерации покинули 892 иностранных гражданина.

В администрации Краснодарского края отмечают, что такие ограничения направлены на «повышение прозрачности рынка труда и приоритетное трудоустройство граждан Российской Федерации». Власти подчеркивают, что речь идет о реализации краевой политики в сфере регулирования занятости.

В администрации Сочи иностранных работников характеризуют как «структурный элемент экономики курорта», сосредоточенный преимущественно в сезонных отраслях — туризме и розничной торговле. По информации мэрии, бизнес опирается на иностранную рабочую силу «не как на прихоть работодателей, а как на объективную необходимость, вызванную особенностями курортного города».

В 2025 году в Сочи провели более 210 выездных мероприятий в рамках контроля занятости и легализации трудовых отношений. Специалисты администрации курорта проинформировали 86 работодателей, распространили 5,5 тыс. информационных материалов.

Старший преподаватель кафедры экономики предприятия регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного университета Надежда Кольцова отмечает, что Сочи демонстрирует классическую модель экономики, зависимую от внешней рабочей силы.

По ее словам, зависимость имеет два уровня: критическую потребность в низкоквалифицированном труде для базового функционирования в сезон и стратегическую потребность в притоке высококвалифицированных кадров для развития.

Надежда Кольцова отмечает, что сокращение численности иностранных работников усиливает структурные особенности курортной экономики. Она подчеркивает, что нелегальная миграция, с одной стороны, усиливает конкуренцию и оказывает давление на заработные платы в низкоквалифицированном сегменте, а с другой — служит источником дешевой рабочей силы для бизнеса.

По оценке эксперта, действующая модель сезонной трудовой миграции для большинства курортных городов России неустойчива в долгосрочной перспективе. К краткосрочным выгодам Надежда Кольцова относит решение кадрового дефицита, снижение затрат для бизнеса и рост потребительского спроса. В долгосрочной перспективе, по словам госпожи Кольцовой, формируются риски усиления сезонности экономики, инфраструктурных перегрузок, социальной напряженности и демографического дисбаланса.

«Сейчас мигрантов нет, так как закон Краснодарского края запрещает их принимать на работу в курортной сфере»,— заявил председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

По его словам, при этом сохраняется острая потребность в кадрах. Господин Богданов уточняет, что востребованы горничные, кухонные работницы, уборщицы, и подчеркивает, что иностранные работники, в первую очередь женщины, были необходимы для замещения этих вакансий.

«На курортах Турции в отелях на 6-8 месяцев в году активно привлекают иностранцев, включая студентов из России. Много людей из разных стран работает и на круизных лайнерах из разных компаний. Это нормальная практика. Сейчас гостиничная сфера России испытывает серьезные проблемы из-за избыточных правовых ограничений»,— резюмирует Дмитрий Богданов.

Мария Удовик