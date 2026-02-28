Умер американский музыкант Нил Седака

В возрасте 86 лет умер американский пианист и вокалист Нил Седака. Он известен как автор и исполнитель песен «Oh! Carol», «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do», исполненных в жанре рок-н-ролл.

Как передает CNN, о смерти музыканта сообщила его семья. Причину смерти они не разгласили.

Нил Седака стал популярен в начале 1960-х годов. В 1962-м его песня «Breaking Up Is Hard to Do» возглавила Billboard Hot 100. В 1983 году он был включен в Зал славы авторов песен. Удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».