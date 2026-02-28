Россия готова сотрудничать с Латинской Америкой по использованию карт «Мир»

Россия готова сотрудничать со странами Латинской Америки по вопросу использования платежной системы «Мир», сообщил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

«В ряде стран платежная система "Мир" принимается. Это позитивно. Мы готовы к продолжению взаимодействия с другими странами, которые были бы готовы к проведению соответствующих консультаций и переговоров»,— сказал господин Щетинин «РИА Новости».

Карты «Мир» помимо России действуют еще в 13 странах. С некоторыми ограничениями она работает в Армении, Казахстане, Вьетнаме, Лаосе. В 2025 году Россия вела переговоры о признании платежной системы «Мир» с властями Индии, Таиланда, Афганистана.