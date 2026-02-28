Роснедра сообщили о снижении доли рентабельного уранового сырья в России

Доля рентабельного уранового сырья в России снижается и составляет менее 10%, сообщила пресс-служба Роснедр. Как уточнило ведомство, увеличение ресурсной базы идет за счет средств из федерального бюджета.

«Хоть номинально по урану степень ресурсной обеспеченности высока, но в условиях низких цен на урановое сырье доля рентабельных запасов не превышает 10% их объема и имеет тенденцию к снижению»,— рассказала пресс-служба ведомства «РИА Новости». Роснедра указали, что в долгосрочной перспективе при продолжении тренда рентабельная часть сырьевой базы может быть исчерпана.

В 2024 году балансовые запасы урана составили 701,3 тыс. т, забалансовые запасы в целом по стране — 134,3 тыс. т. Роснедра сообщили, что прирост по итогам 2025 года получен только по забалансовым запасам. При этом ведомство указало, что их использование в настоящее время экономически нецелесообразно или технически невозможно.