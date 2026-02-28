При налете дронов на Брянскую область ранен человек и повреждены пять машин
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что несколько районов региона подверглись налетам дронов-камикадзе. В селе Кистер Погарского района ранен человек.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден легковой автомобиль»,— написал глава региона в Telegram-канале.
Еще четыре автомобиля повреждены при налете дронов на деревню Шамовка и село Крапивна Климовского района. Пострадавших нет.