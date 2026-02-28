Несколько россиян погибли из-за инфекций во Вьетнаме

На туристическом острове Фукуок во Вьетнаме в декабре 2025 года погибли несколько россиян, сообщил посол России в Хошимине Тимур Садыков. Он уточнил, что причиной смерти были различные инфекции, в числе которых амебный менингоэнцефалит.

«В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года»,— сказал господин Садыков «РИА Новости».

Telegram-канал Shot сообщал, что во Вьетнаме произошло несколько случаев массовых отравлений россиян. После купания в море у туристов появились рвота, жар и слабость. По словам туристов, в воду на пляже Лонг-Бич сбрасывали отходы из канализации. Роспотребнадзор запрашивал информацию о подобных случаях у Минздрава Вьетнама.