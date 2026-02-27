В Калининграде задержана министр по молодежной политике Анна Мусевич

Силовики задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич и ее мужа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным региональной администрации, госпожа Мусевич оказывает полное содействие силовым структурам. Ее обязанности министра возложены на Анну Высоцкую.

39-летняя Анна Мусевич занимает должность министра Калининградской области с марта 2022 года. До этого она работала руководителем агентства по делам молодежи региона. С 2019 по 2021 год она занимала пост и. о. генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград».