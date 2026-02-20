В Екатеринбурге открыли выставку «Мое сокровище» кузнеца Александра Лысякова

В Музее Миши Брусиловского в Екатеринбурге открылась выставка «Мое сокровище», приуроченная к 80-летию уральского художника, фотографа и кузнеца Александра Лысякова. На открытии он не только представлял экспонаты, но и щедро делился историями их создания.

В залах музея расположились кованые яблоки, подковы, розы, различные артефакты из дерева и ,конечно, живопись. Среди последних особое место занимает портрет «Полина». «Вот там в углу стоит красная девочка. Я с большей любовью ничего в жизни не создал. Это изображена моя дочь»,— поделился господин Лысяков с гостями.

Рассуждая о потенциальном зрителе, Александр Лысяков заметил, что выставка в первую очередь рассчитана на «вольных людей». «Когда человек свободен, он начинает мыслить и ничего не бояться. Если вы не рисуете и не режете, это не факт, что вы не живете в творчестве»,— подчеркнул художник.

Как рассказал на открытии бывший мэр Екатеринбурга, создатель музея Евгений Ройзман (признан иностранным агентом), последняя выставка картин Александра Лысякова состоялась в 1990-е годы, а вырученные от их продажи средства пошли на ремонт кузницы художника.

«Выставка состоялась и была удачно продана — подтвердил художник. — На Шарташе, где наша кузница, не было крыши. И вот все думают, что зеленая крыша нашей кузницы — это просто железо. А оно куплено на картины, которые я тогда продал. Я до сих пор считаю, что она покрыта картинами».

Александр Лысяков родился 18 февраля 1946 года в селе Можары (Рязанская область). После службы в армии он остался в Свердловске, работал фотокорреспондентом в газетах «На смену!», «Комсомольская правда» и «Вечерний Свердловск». С конца 1970-х увлекся кузнечным делом. Александр Лысяков является единственным в стране обладателем почетного звания академика ЮНЕСКО по кузнечному делу. Его кованые розы, различные артефакты, резные рыбки и знаменитая антикризисная монета «один куй» — сделали кузнеца знаменитостью. В 2004 году в подарок президенту Владимиру Путину ко дню инаугурации он выковал двухметровый меч.

Выставка «Мое сокровище» будет работать несколько месяцев. Организаторы обещают, что экспозиция будет постепенно пополняться новыми предметами.

В честь юбилея камерную выставку «Александр Лысяков. Художник, кузнец, философ» готовит и Музей наивного искусства. Она откроется 28 февраля.

Полина Бабинцева