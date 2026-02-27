Кантор выразил соболезнования родным погибших при атаке ВСУ на «Дорогобуж»

Вице-президент компании «Акрон» Владимир Кантор выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ на химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области. В результате удара беспилотников погибли семь человек, пострадали — 11.

«Нам предстоит большая работа по восстановлению производства. Особо хотелось бы подчеркнуть, что компания сохраняет все социальные обязательства перед работниками предприятия и жителями Дорогобужского района», — сказал господин Кантор (цитата по ТАСС).

«В настоящее время проводится расчистка территории предприятия и оценка нанесенного ущерба. Роспотребнадзором подтверждено отсутствие превышения допустимых уровней вредных веществ в воздухе», — сообщила пресс-служба «Акрона», в состав которого входит «Дорогобуж».

Утром 25 февраля примерно 30 беспилотников ВСУ атаковали химический завод «Дорогобуж». Обломки сбитых БПЛА, по данным СКР, упали на территорию завода, вызвав пожар. Жителей ближайшей к заводу деревни Пушкарево эвакуировали, школы перевели на дистант, занятия в детских садах отменили.