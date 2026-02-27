Задержан сбежавший из-под конвоя в центре Москвы

Задержан мужчина, сбежавший из-под конвоя в Таганском районе Москвы. Его удалось найти по камерам. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД России. По данным полиции, 25-летний мужчина находился в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Осужденного зовут Алиев Ш. М. Он сбежал из-под полицейского надзора 26 февраля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В тот день в суд поступило представление о заключении мужчины под стражу. Сотрудник полиции вместе с задержанным ждали адвоката на улице у здания Таганского суда. Судя по опубликованным кадрам, Алиев Ш. М. сбежал, когда сопровождающий его полицейский отвернулся и пошел ко входу в здание суда. Задержанный побежал в обратную сторону. Полицейский погнался за ним.

Алиев Ш. М. подозревается в совершении преступления по статье о грабеже (ст. 161 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается. По данным Telegram-канала «112», задержанный — уроженец Дагестана. Он был объявлен в федеральный розыск. В отношении мужчины возбуждали уголовное дело после того, как он ограбил прохожего в 2022 году. Сумма ущерба составила 32 тыс. руб.