В Екатеринбурге задержали Алексея Мосина из «Мемориала» (иноагент) за несанкционированный митинг

В Екатеринбурге полиция задержала главу местного «Мемориала» (общество признано иноагентом) Алексея Мосина, когда он возложил цветы на площади Труда в память о Борисе Немцове. Об этом он сам рассказал «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержание произошло около 20 часов. Алексей Мосин находится в отделе полиции. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Ему грозит штраф до 30 тыс. руб., обязательные работы или 10 суток ареста.

Суд рассмотрит протокол в субботу, 28 февраля.

Алексей Мосин возглавлял екатеринбургский «Мемориала» (иноагент) с 2021 года, общество продолжает работать, несмотря на ликвидацию федеральной организации по решению суда. В октябре 2025 года его оштрафовали на 100 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил отчетности иностранного агента).

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

