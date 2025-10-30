Главе организации-иноагента «Мемориал» на Урале назначили штраф 100 тыс. рублей

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал председателя городской общественной организации «Екатеринбургское общество "Мемориал" (организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ)) Алексея Мосина на 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным по ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение правил отчетности иностранного агента).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мосин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Мосин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Согласно протоколу об административном правонарушении, Мосин не исполнил обязанность в установленный законом срок по предоставлению в Министерство юстиции необходимой отчетности»,— говорится в сообщении.

Накануне Верх-Исетский райсуд оштрафовал и саму организацию (внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 300 тыс. руб. по аналогичной ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Общество «Мемориал», признанное иноагентом, было создано в 1987 году, как информационно-просветительский центр по истории тоталитарных репрессий. Решением Верховного суда было ликвидировано в декабре 2021 года. Екатеринбургское общество продолжает работать, поскольку является отдельным юридическим лицом. Доктор исторических наук Алексей Мосин возглавляет организацию в Екатеринбурге с 2021 года.

«Просто ищут повод прицепиться к нам. У нас произошли какие-то технические сбои и не вовремя был отправлен отчет. Но у нас давно никто не выделяет деньги для общества, мы сдаем пустые отчеты. Штрафов по 300 тыс. руб. у нас уже много, но мы приняли решение их не выплачивать. Что касается меня, то придется оплачивать, так как в противном случае заблокируют карты. Штрафы мы будем обжаловать в Свердловском областном суде»,— рассказал «Ъ-Урал» Алексей Мосин.

Артем Путилов