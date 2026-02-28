Дни рождения
Сегодня исполняется 62 года общественному деятелю, исследователю книжной культуры и топ-менеджеру Михаилу Сеславинскому
Михаил Сеславинский
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев:
— Дорогой Михаил Вадимович! Поздравляя Вас с днем рождения, хочу сказать, что медийная отрасль хорошо помнит те 20 лет, когда мы все вместе работали плечом к плечу и решали множество проблем по поддержке печатных и электронных СМИ. Сейчас, работая в крупном бизнесе, Вы находите возможность поддерживать отечественное библиофильство, продолжаете активно изучать и пропагандировать книжную культуру, устраиваете выставки и печатаете исследовательские работы. Желаю Вам дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия.