Сегодня исполняется 62 года общественному деятелю, исследователю книжной культуры и топ-менеджеру Михаилу Сеславинскому

Михаил Сеславинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев:

— Дорогой Михаил Вадимович! Поздравляя Вас с днем рождения, хочу сказать, что медийная отрасль хорошо помнит те 20 лет, когда мы все вместе работали плечом к плечу и решали множество проблем по поддержке печатных и электронных СМИ. Сейчас, работая в крупном бизнесе, Вы находите возможность поддерживать отечественное библиофильство, продолжаете активно изучать и пропагандировать книжную культуру, устраиваете выставки и печатаете исследовательские работы. Желаю Вам дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»