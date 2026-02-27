В России впервые с осени подешевели огурцы

С 17 по 24 февраля 2026 года огурцы в России подешевели на 3,8%, следует из материалов Росстата. Снижение зафиксировано впервые с осени 2025 года. Последний раз показатель уходил в минус с 30 сентября по 6 октября — на 0,1%.

Плодоовощная продукция за неделю в среднем подорожала на 0,1%. Морковь прибавила 2,6%, помидоры — 2,5%, картофель — 1,4%, бананы — 0,9%, белокочанная капуста — 0,7%, репчатый лук — 0,5%, яблоки — 0,4%, столовая свекла — 0,3%.

Часть продовольственных товаров подешевела. Овощные консервы для детского питания потеряли 0,8%, баранина — 0,6%, сливочное и подсолнечное масло — 0,5%, мясо кур — 0,4%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и пшеничная мука снизились на 0,3%. Ультрапастеризованное молоко и сыры — на 0,2%. Свинина, сосиски, пастеризованное молоко, творог и сметана — на 0,1%.

Одновременно яйца подорожали на 3,9%. Говядина прибавила 0,6%, вареные колбасы и сахар — 0,5%, мясные консервы для детского питания и водка — 0,4%. Мороженая рыба, ржаной хлеб и обеды в заведениях общепита — на 0,3%. Сухие молочные смеси, пшеничный хлеб и макаронные изделия — на 0,2%. Кефир, гречка и вермишель — на 0,1%.