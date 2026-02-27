Один за двух

В решающем матче Dubai Duty Free Tennis Championships, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,3 млн, встретятся Даниил Медведев, переигравший в двух партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, и голландец Таллон Грикспор, который, несмотря на травму левого бедра, справился с Андреем Рублевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Raghed Waked / Reuters Даниил Медведев

Фото: Raghed Waked / Reuters

Счет предыдущих встреч Даниила Медведева с восьмой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2 — вроде бы однозначно давал понять, кого следует считать фаворитом в первом полуфинале Dubai Duty Free Tennis Championships. При этом следовало иметь в виду, что канадец сейчас находится в рейтинге на три позиции выше Медведева, и кроме того, брал над ним верх в последних двух матчах. Правда, их прошлогодний четвертьфинал в Дохе состоял всего из одного сета, поскольку россиянин отказался от продолжения борьбы из-за отравления.

Быстрый хард считается любимым покрытием для обоих теннисистов, к тому же Оже-Альяссим второй сезон подряд здорово выступает в феврале. Год назад в этом месяце он набрал 780 рейтинговых очков, а сейчас, защитив свой титул в Монпелье, сыграв финал в Роттердаме и дойдя до дубайского полуфинала, смог полностью подтвердить эти баллы. Однако улучшить прошлогодний февральский показатель ему не удалось.

По идее, Оже-Альяссим выбрал правильную тактику.

Пытаясь нивелировать преимущество Медведева на задней линии, он рвал темп и при первой возможности выходил к сетке, где, кстати, порой демонстрировал превосходное чувство мяча. Этот красивый и агрессивный теннис позволял канадцу довольно долго сохранять равновесие, но в десятом гейме первой партии Медведеву неудобной для его оппонента свечой все-таки удалось заработать первый брейк-пойнт, оказавшийся сетболом. Следующий розыгрыш получился затяжным, у Оже-Альяссима были шансы, и все же в конце концов последовала его небольшая ошибка при ударе справа. С психологической точки зрения этот эпизод стал ключевым. Медведев, который и так действовал весьма качественно, почувствовал себя еще увереннее. В четырех геймах второй партии, проведенных на своей подаче, россиянин отдал лишь два очка. В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 23 минуты. Медведев второй раз вышел в финал Dubai Duty Free Tennis Championships, который уже выигрывал три года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Raghed Waked / Reuters Андрей Рублев

Фото: Raghed Waked / Reuters

Голландец Таллон Грикспор, доставшийся в полуфинале Андрею Рублеву, конечно, уступает Оже-Альяссиму по достижениям. Пока на его счету три титула АТР, четвертый круг прошлогоднего Roland Garros и 21-е место в мировой классификации, где на данный момент он стоит 25-м. Но это не означало, что выход в финал Рублеву был гарантирован. Именно Грикспор прошлой осенью на «мастерсе» в Шанхае заставил зачехлить ракетку Янника Синнера, который тогда в ранге действующего чемпиона из-за судорог отказался от продолжения сопротивления в середине третьей партии матча 1/16 финала.

Рублев до этого трижды обыгрывал Грикспора на всех типах покрытий — харде, траве и грунте, но в Дубае лидеру мужского тенниса Нидерландов удалось взять реванш.

Причем сделал это Грикспор ценой поистине героических усилий — несмотря на травму левого бедра. Ее голландец получил в одиннадцатом гейме первой партии, по ходу которого ему удалось отразить три брейк-пойнта. Возобновив игру после медицинского перерыва, Грикспор удачно рисковал на приеме и взял рублевскую подачу, оставив за собой стартовый сет. А во второй партии самые интересные события развернулись в первом гейме, по ходу которого Рублев имел еще три брейк-пойнта, и на тай-брейке. Там россиянин имел два сетбола, причем первый — на своей подаче. Но Грикспор, около часа испытывавший явные проблемы с передвижением по корту, угадал ее направление и спасся. А затем добыл еще три очка подряд, победив — 7:5, 7:6 (8:6), и рухнул на корт от радости.

Евгений Федяков