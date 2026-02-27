Неустойка приземлилась

Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на принудительное взыскание с АО «Казанский вертолетный завод» 178,7 млн руб. неустойки в пользу петербургского АО «ОДК-Климов». Решение вынесено по крупнейшему из семи дел между предприятиями — изначально сумма требований составляла 784 млн руб., однако основной долг за поставку вертолетных двигателей ТВ3-117ВМ был погашен к моменту заседания. С учетом ранее выданных исполнительных листов общий объем принудительного взыскания составил 242,2 млн руб. Выручка КВЗ за 2025 год при этом снизилась на 552 млн руб., чистая прибыль сократилась почти вдвое. Эксперты считают, что просрочки свидетельствуют о финансовых трудностях предприятия, а шансы снизить неустойку в кассации минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вертолетный завод обязали выплатить поставщику двигателей 178,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский вертолетный завод обязали выплатить поставщику двигателей 178,7 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление АО «ОДК-Климов» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда при Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России», следует из материалов дела.

Суд обязал АО «Казанский вертолетный завод» выплатить 178,7 млн руб. неустойки за просрочку оплаты двигателей ТВ3-117ВМ за период с 10 января по 14 ноября 2025 года, а также неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности с 15 ноября 2025 года до момента фактического исполнения обязательства.

Кроме того, с завода взысканы расходы по оплате третейского сбора — 1,17 млн руб. и государственной пошлины — 412 тыс. руб.

Это дело являлось крупнейшим из семи заявлений, поданных «ОДК-Климов» к Казанскому вертолетному заводу с октября 2025 года. Изначально сумма требований по нему составляла 784 млн руб. Однако в ходе заседания истец уточнил требования, исключив из них основной долг, что суд принял.

С учетом ранее выданных исполнительных листов на 62 млн руб. по четырем другим делам общий объем принудительного взыскания в пользу «ОДК-Климов» составил 242,2 млн руб. Еще одно заявление на 34,5 млн руб. ранее было оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. Кроме того, суд возвращал истцу заявление на 875 млн руб. из-за нарушения договорной подсудности — согласно условиям контракта, этот спор должен рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

Оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех»: «ОДК-Климов» — через Объединенную двигателестроительную корпорацию, Казанский вертолетный завод — через холдинг «Вертолеты России». Споры касаются договоров на поставку двигателей ТВ3-117ВМ, которые устанавливаются на вертолеты семейства Ми-8. Двигатели были поставлены в 2022–2024 годах, однако КВЗ не оплатил их в установленные сроки.

Согласно обновленной бухгалтерской отчетности Казанского вертолетного завода, выручка предприятия по итогам 2025 года снизилась на 552 млн руб. и составила 58,4 млрд руб. Чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 1,2 млрд до 738 млн руб.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что просрочки могут указывать на временные кассовые разрывы, но не обязательно на глубокие финансовые трудности, учитывая, что предприятие входит в госкорпорацию и остается прибыльным. «Начисленные неустойки значительны, но для предприятия с выручкой 58 млрд рублей они не критичны»,— отмечает эксперт.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин придерживается иной точки зрения. «Любая системная просрочка платежей свидетельствует о финансовых трудностях. В данном случае тот факт, что оба предприятия действуют в рамках одной госкорпорации, значения не имеет»,— считает эксперт.

По его словам, начисление неустойки неизбежно усугубит финансовое положение, однако должнику достаточно было вовремя платить. «Неустойку нельзя назвать несоразмерной. Она составляет 0,1% просрочки в день, то есть 36% годовых. С учетом текущей ключевой ставки ЦБ РФ неустойка не является чрезмерно обременительной»,— добавляет господин Клеточкин.

Шансы КВЗ снизить неустойку в кассации оба эксперта оценивают как минимальные. Господин Баранов указывает, что предыдущие суды уже отклонили доводы о несоразмерности, а кассация проверяет лишь правильность применения норм права. Господин Клеточкин полагает, что «вероятность изменения судебного акта неотличима от нуля».

Анар Зейналов