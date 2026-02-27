Курс доллара. Прогноз на 2–6 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил заметным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы внебиржевой курс доллара составил 77,33 руб./$, что более чем на 60 коп. выше значений закрытия прошлой недели. Биржевой курс юаня вырос на 9 коп. (0,8%), до 11,20 руб./CNY. Рынок негативно отреагировал на планы Минфина ужесточить бюджетное правило и снизить цену отсечения по нефти, что приведет к уменьшению предложения валюты на биржевом рынке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|79.00
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|ПСБ
|75.00-80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|82.00-85.00
|«Цифра банк»
|78.00
|Консенсус-прогноз *
|79.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль может продолжить ослабевать в направлении 78 руб./$
Ожидания, связанные с возможным ужесточением параметров бюджетного правила, начинают доминировать над факторами, поддерживавшими российскую валюту. На валютном рынке рубль теряет позиции по отношению к американскому доллару, снижаясь на 0,21%, до отметки 76,96 руб./$. Даже благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, где котировки Brent обновили максимумы с июля 2025 года, а также действия регулятора по предложению валюты и сохраняющиеся высокие ставки, похоже, не способны удержать рубль от дальнейшего снижения. Участники рынка ожидают подробностей относительно новой цены отсечения по бюджетному правилу, на фоне чего рубль может продолжить ослабевать в направлении 78 руб./$.
Курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$
Новости о возможном изменении бюджетного правила взбудоражили валютный рынок. Волатильность в рубле выросла. Курс доллара ходит на 0,5–1 руб. то вверх, то вниз. Неделю доллар закончил выше 77 руб./$, оторвавшись от нижней границы прогнозного интервала 76–80 руб./$, несмотря на налоговый период. Полагаем, что Минфин снизит цену отсечения до $50 за баррель. Тогда курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$.
Окончание периода налоговых выплат может оказать давление на рубль
В предстоящую неделю курс пары юань/рубль, вероятно, сохранится в диапазоне 11,0–11,5 руб./CNY с тенденцией к приближению к верхней границе коридора. Окончание периода налоговых выплат может оказать давление на рубль за счет снижения спроса на национальную валюту. В то же время интервенции Банка России по продаже иностранной валюты выступят в роли стабилизирующего фактора, компенсируя потенциальный рост инвестиционного спроса, который может быть спровоцирован ожиданиями корректировки параметров бюджетного правила.
На стороне доллара — статистика рынка труда США
По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается. При этом в фокусе — перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. На стороне доллара — статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось. В фокусе на мировом энергетическом рынке — исход переговоров США и Ирана, где пока сохраняется неопределенность, что придает отдельной волатильности. При этом общей напряженности доллару продолжает добавлять непредсказуемая риторика торговой политики американского президента. Между тем в качестве благоприятных для евро факторов — статистика из еврозоны, где ВВП Германии за последний квартал прошлого года вырос на фоне умеренного увеличения потребительских расходов домохозяйств.
Допускаем ослабление рубля до 7–10% по итогам года
Рубль лишь краткосрочно отреагировал снижением на намерение Минфина ужесточить бюджетное правило, снизив цену отсечения нефти. Без дополнительных подробностей нейтральная реакция рубля выглядит оправданно. Тем не менее при снижении цены отсечения до $45 за баррель с апреля влияние на рубль может быть существенным. Мы допускаем ослабление рубля от этого фактора до 7–10% по итогам года, поскольку предложение валюты со стороны Минфина сократится практически вдвое. Тем временем негативом для рубля выступает не рост стоимости барреля Urals вслед за эталонными сортами, а лишь расширение дисконтов.