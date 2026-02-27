Курс доллара. Прогноз на 2–6 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль может продолжить ослабевать в направлении 78 руб./$ Ожидания, связанные с возможным ужесточением параметров бюджетного правила, начинают доминировать над факторами, поддерживавшими российскую валюту. На валютном рынке рубль теряет позиции по отношению к американскому доллару, снижаясь на 0,21%, до отметки 76,96 руб./$. Даже благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке, где котировки Brent обновили максимумы с июля 2025 года, а также действия регулятора по предложению валюты и сохраняющиеся высокие ставки, похоже, не способны удержать рубль от дальнейшего снижения. Участники рынка ожидают подробностей относительно новой цены отсечения по бюджетному правилу, на фоне чего рубль может продолжить ослабевать в направлении 78 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$ Новости о возможном изменении бюджетного правила взбудоражили валютный рынок. Волатильность в рубле выросла. Курс доллара ходит на 0,5–1 руб. то вверх, то вниз. Неделю доллар закончил выше 77 руб./$, оторвавшись от нижней границы прогнозного интервала 76–80 руб./$, несмотря на налоговый период. Полагаем, что Минфин снизит цену отсечения до $50 за баррель. Тогда курс уйдет в диапазон 82–85 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Окончание периода налоговых выплат может оказать давление на рубль В предстоящую неделю курс пары юань/рубль, вероятно, сохранится в диапазоне 11,0–11,5 руб./CNY с тенденцией к приближению к верхней границе коридора. Окончание периода налоговых выплат может оказать давление на рубль за счет снижения спроса на национальную валюту. В то же время интервенции Банка России по продаже иностранной валюты выступят в роли стабилизирующего фактора, компенсируя потенциальный рост инвестиционного спроса, который может быть спровоцирован ожиданиями корректировки параметров бюджетного правила.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне доллара — статистика рынка труда США По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается. При этом в фокусе — перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. На стороне доллара — статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось. В фокусе на мировом энергетическом рынке — исход переговоров США и Ирана, где пока сохраняется неопределенность, что придает отдельной волатильности. При этом общей напряженности доллару продолжает добавлять непредсказуемая риторика торговой политики американского президента. Между тем в качестве благоприятных для евро факторов — статистика из еврозоны, где ВВП Германии за последний квартал прошлого года вырос на фоне умеренного увеличения потребительских расходов домохозяйств.