В Тюменской области сделали бессрочным действие выплаты контрактникам

В Тюменской области выплату контрактникам в 3 млн руб. сделали бессрочной, сообщили в информационном центре региона. Ранее срок ее действия продляли до декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Из документа исключили срок, в который данная мера поддержки предоставляется»,— говорится в сообщении. Постановление об этом подписал губернатор Александр Моор.

Единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны в регионе составляет 3,4 млн руб. 400 тыс. выплачивает федеральное министерство, еще 3 млн руб. предоставляют из регионального бюджета.

Ранее срок действия меры продлевали до 31 декабря 2025 года. Повышенную выплату ввели в Тюменской области с 7 октября, изначально действовать она должна была до 30 ноября.

Анна Капустина