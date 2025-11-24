Действие повышенной выплаты контрактникам в Тюменской области продлили до декабря

В Тюменской области продлили срок действия повышенной единовременной выплаты в 3,4 млн руб. для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, сообщили в информационном центре правительства региона. Теперь на повышенную выплату могут рассчитывать бойцы, заключившие контракт до 31 декабря 2025 года.

Размер региональной выплаты составляет 3 млн руб., федеральной — 400 тыс. руб. Для получения выплат контракт необходимо заключить через военкоматы региона или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени. Место прописки и проживания значения не имеет.

Повышенную выплату ввели в Тюменской области с 7 октября, она должна была действовать до 30 ноября.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Югре увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу почти на 1 млн руб. Общая сумма выплат составляет 4,1 млн руб., что является рекордным показателем по России.

Полина Бабинцева