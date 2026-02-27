США начали процедуру изъятия танкера с венесуэльской нефтью

Минюст США подал иск о конфискации танкера Skipper и 1,8 млн баррелей нефти, захваченных у берегов Венесуэлы в декабре 2025 года. Это первый подобный иск в рамках кампании по борьбе с «теневым флотом».

В иске сообщается, что судно и груз подлежат изъятию, поскольку они якобы помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В ведомстве уточнили, что нефть добыта государственной венесуэльской компанией PDVSA.

Окончательное решение должен принять федеральный суд в Вашингтоне. Если иск удовлетворят, танкер перейдет в собственность правительства США, а нефть могут продать на рынке.

С конца 2025 года американские структуры перехватили не менее десяти нефтяных танкеров. Вашингтон обвиняет Каракас в использовании судов под ложными флагами для обхода санкций.