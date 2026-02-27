Подпискам отключили автопродление

Сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за подписку. 1 марта в силу вступает запрет на автопродление. Новый закон распространяется на интернет-сервисы и касается в том числе «молчаливых» списаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Теперь пользователю будет нужно регулярно подтверждать свое согласие на услугу. Процедура становится действительно прозрачной, заметила юрисконсульт компании «СберПраво» Александра Артюшина:

«Изменения затрагивают любые цифровые подписки — на стриминговые платформы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, игровые сервисы, образовательные курсы. Онлайн-кинотеатры подпадают под эти правила, только если они оказывают услуги по допуску к контенту, но не в случае, если передают лицензию на контент как объект интеллектуальной деятельности.

Операторы связи не подпадают под это, с ними вообще отдельная история в гражданском законодательстве. Это именно про потребительские отношения из абонентского договора, которые связаны с телекоммуникационной сетью интернет, информационными ресурсами, цифровыми сервисами и подписками.

Теперь все такие площадки должны заблаговременно уведомлять потребителя о предстоящем списании и его сумме. В этом сообщении должна содержаться и форма для отказа от услуг. Сейчас компании будут активно пересматривать пользовательские соглашения, интерфейсы. Теперь это уведомление будет носить регулярный характер. Вместе с тем удаление карт, счетов из личного кабинета теперь приравнивается к отказу от услуг».

При этом штрафы за списания вопреки новым мерам не предусмотрены. Если сервис автоматически продлил подписку без согласия клиента и не возвращает средства, придется идти в суд, говорят юристы. Могут ли компании воспользоваться этой уловкой? Заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов полагает, что подобная практика уже уходит в прошлое:

«Видеостриминги или любые подписочные сервисы, конечно, очень не хотят, чтобы подписчик от них уходил. Средний срок подписки, так называемый Lifetime Value, колеблется от 9 до 12 месяцев. Обычно предлагается вариант на месяц, иногда на год, и в таком случае подписка дешевле. Но если пользователю по каким-то причинам она не нужна, то он должен иметь право от нее отказаться.

Сейчас, если вы захотите отписаться от чудесной услуги под названием "Антенна" в вашей квитанции ЖКХ в Москве, то вам придется для этого поехать в офис "Ростелекома" и лично писать заявление. Но таких примеров осталось немного.

В целом специальная подготовка со стороны компаний не нужна. В обычном онлайн-сервисе вы ставите галочку "автоматическое продление", а если вам этого не хочется, то нажимаете другую галочку — "отписаться". Возможно, она там глубоко зарыта во всевозможных диалоговых окнах, но это, скорее, особенности реализации, чем принципиальная политика компании сделать невозможной отписку. Сегодня подавляющее большинство подписок экосистемные, они обеспечивают прямую финансовую выгоду подписчику».

Для недобросовестных онлайн-площадок, как отмечают эксперты, нарушение запрета грозит коллективными исками. Кроме того, Роспотребнадзор и прокуратура могут увеличить проверки, возбудить административно дело и штрафовать компании за нарушение прав потребителей. Для юридических лиц наказания доходят до 0,5 млн руб.

Анжела Гаплевская