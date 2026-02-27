Макрон обновит ядерную доктрину Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину страны. Cтоит ожидать «довольно значительных сдвиги и изменений», сказал AFP один из представителей команды главы государства. Ранее господин Макрон допускал размещение французских ядерных самолетов в других странах Европы.

В понедельник, 2 марта, Эмманюэль Макрон выступит с речью, в которой изложит новое видение роли французского ядерного арсенала в обороне Европы. Выступление на базе атомных подводных лодок на полуострове Иль-Лонг будет внимательно встречено в странах, которые десятилетиями полагались на гарантии США, но теперь ищут альтернативы, отмечает AFP

Как именно будет работать совместная оборона для 27 стран, пока неясно. Бывший военный советник президента Франции Бернар Рожель подчеркивает: кнопка запуска останется у Франции. «Я не представляю, чтобы у нас было 27 кнопок»,— пояснил он. Франция имеет около 290 боеголовок — четвертый по величине арсенал в мире после США и России.