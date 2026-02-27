Чем известно издание Readovka

Основано в 2014 году уроженцем Смоленской области Алексеем Костылевым. Название происходит от Реадовского парка в Смоленске и английского read («читаловка»). Изначально ресурс специализировался на региональных новостях, впоследствии став федеральным СМИ. В феврале 2017 года зарегистрировано как сетевое издание.

Холдинг «Ридовка» включает сайт и Telegram-канал Readovka (более 2 млн подписчиков), а также страницы в Max (110,6 тыс.) и во «ВКонтакте» (7,5 тыс.).

В 2020 году суд подмосковного Видного по иску депутата Дмитрия Саблина разрешил блокировку сайта Readovka.ru из-за статьи о якобы незаконной сделке парламентария с акциями «Совхоза имени Ленина». В августе 2021 года Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных, ресурс переехал на домен readovka.news. В июле 2023 года Канада ввела санкции против холдинга и его главного редактора за «пропаганду вторжения России на Украину». Согласно сервису Kartoteka.ru, по итогам 2024 года убыток компании составил 49,5 млн руб.

В августе 2025 года Алексей Костылев покинул пост руководителя издания, чтобы заняться развитием других проектов. Его место занял медиаменеджер и политтехнолог Андрей Ткаченко, который с 2022 года курировал деятельность АНО «Диалог Регионы» в Уральском федеральном округе — организации, созданной для обеспечения прямого диалога россиян с различными ведомствами.

В ноябре 2025 года холдинг «Ридовка» объявил о вхождении в его состав агентства Ura.ru.