Денег нет, но вы просите

Обязательное условие для прекращения административного преследования госоргана за неисполнение полномочий, которые не были соответствующим образом профинансированы,— это факт внесения должностными лицами предложений о выделении необходимых ассигнований, следует из постановления Конституционного суда (КС), которое было опубликовано 27 февраля. За последние полтора года инстанции приходится уже во второй раз уточнять особенности применения недавних поправок об ограничении ответственности чиновников. Правда, новое разъяснение тоже трудно считать исчерпывающим, считает эксперт.

КС признал не противоречащей Основному закону страны новую редакцию ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая запрещает наказывать местные власти за неисполнение полномочий, если они не были должным образом профинансированы. Основанием для проверки относительно новой нормы (запрет вступил в силу в 2025 году) стал запрос правительства Омской области. Чиновники жаловались на непонимание, что именно они должны делать, чтобы избежать наказания: судебная практика противоречива и допускает «вариативное и непредсказуемое» толкование мер, которые должны быть приняты.

Поводом для обращения в КС стал штраф в 30 тыс. руб., наложенный на министерство имущественных отношений Омской области за неисполнение судебного решения об обеспечении сироты жильем. Решение было вынесено в 2019 году, а само дело об административном правонарушении возбуждено в 2014-м. В правительстве апеллировали к тому факту, что региональный минфин ежегодно направлял в областное правительство предложения по увеличению бюджетных ассигнований. Однако суды пришли к выводу, что этого недостаточно для освобождения от ответственности.

По мнению омских чиновников, такая трактовка нарушает конституционный принцип формальной определенности закона, поскольку не дает точного понимания — что именно им следует делать.

Но, разъяснил КС, вся необходимая информация есть в Бюджетном кодексе.

Для прекращения производства по делу об административном правонарушении, указал суд, необходимо установить причинно-следственную связь между ненадлежащим исполнением полномочия и нехваткой соответствующих бюджетных ассигнований. Еще одним обязательным условием прекращения такого производства является факт внесения соответствующими должностными лицами предложений о выделении необходимых ассигнований — либо в порядке оперативной корректировки исполнения бюджета, либо на очередной финансовый год. При этом, отметил КС, чиновники должны информировать судебных приставов о принятых мерах и сроках исполнения их требований. А само по себе прекращение административного судопроизводства, напомнил он, не отменяет обязанность исполнить решения суда.

Одновременно КС уточнил, что его разъяснения распространяются не только на региональные органы власти, но и на местное самоуправление.

Это важная оговорка, так как в последнее время муниципалитеты активно жалуются в КС на обременение полномочиями, которые не были должным образом профинансированы. В частности, летом 2025 года ему уже пришлось разъяснять, в каких случаях муниципальные власти нельзя наказывать за неисполнение переданных им государственных полномочий.

Но и новое разъяснение трудно считать исчерпывающим, отмечает руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский: аргументация суда по сути сводится к пересказу положений Бюджетного кодекса, содержательной оценки этому делу суд не дает. Да ему и сложно было бы это сделать, добавляет эксперт, ведь правительство Омской области, по сути, спрашивает: «Как нам исполнить обязательство, когда нет денег?» А такие вопросы — уже не компетенция КС, резюмирует господин Брикульский.

Анастасия Корня