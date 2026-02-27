В Астраханской облдуме осудили политические преследования коммунистов

Депутат Астраханской облдумы Татьяна Тетерятникова (КПРФ) поддержала озвученную 10 февраля критику Геннадия Зюганова относительно политических преследований коммунистов по всей России. На заседании 26 февраля она фактически продублировала заявление, которое КПРФ сделало ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kprfast.ru Фото: kprfast.ru

По данным партии, за последние три года 31 однопартиец попал под давление власти. В отношении коммунистов возбуждались уголовные дела или проводились обыски. «Это не борьба с преступностью, а политические чистки, крайне выгодные пятой колонне. Они полностью соответствуют планам либеральных реваншистов, которые мечтают дестабилизировать страну и вернуть ее в лихие девяностые», — настаивают в партии.

В публикации перечислены конкретные эпизоды. В Липецкой области коммунисты обвиняют губернатора Игоря Артамонова в организации обысков в обкоме и изъятии тиража газеты. В Иркутской, Брянской и Сахалинской областях фигурантами дел стали депутаты-коммунисты Анатолий Обухов, Константин Павлов и Артем Васильев. Отдельный блок посвящен Орловской области, где под арестом находится помощник губернатора Сергей Лежнев.

Главным очагом преследований в КПРФ называют Алтайский край. Там, по данным партии, под удар попали вице-спикер заксобрания Юрий Кропотин, многодетная мать и депутат Людмила Клюшникова (ее сын участвует в СВО), а также редактор газеты «Голос труда» Дарья Зулина. КПРФ требует от Генпрокуратуры и СК прекратить «фабрикацию дел с политическим подтекстом».

«Наша фракция в Астраханской области полностью поддерживает данное заявление, конечно же, мы его подписали (петицию), отправили наши подписи в Центральный комитет», — сказала Татьяна Тетерятникова и добавила, что все желающие могут прийти в отделение КПРФ и также подписать обращение. Депутат также выразила надежду, что аналогичная проблема не коснется Астраханской области.

В ответ на это спикер облдумы Игорь Мартынов призвал ее быть поаккуратнее с заявлениями.

Нина Шевченко