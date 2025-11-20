Помощь депутату посчитали мошенничеством

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в отношении депутата алтайского краевого заксобрания от КПРФ Людмилы Клюшниковой. По версии следствия, она фиктивно трудоустроила в региональный парламент своим помощником Светлану Кербер, которую суд уже заключил под стражу. Предполагаемый ущерб следствие оценивает более чем в 3 млн руб. Однопартийцы считают уголовное преследование «политическим заказом», вызванном общественной активностью депутата.

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Следователи считают, что депутат заксобрания Алтайского края Людмила Клюшникова назначила себе помощницу, которая не оказала ей никакой помощи

Руководитель управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Игорь Колесниченко возбудил уголовное дело в отношении депутата регионального парламента Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы).

По информации ведомства, в основу дела легли материалы краевого управления ФСБ России. Следствие считает, что в 2021-2025 годах депутат организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в заксобрание и представила подложные документы о якобы выполнении той обязанностей. По данным правоохранителей, фактически помощница не работала, но регулярно получала жалование. Всего за указанный период ей было перечислено из бюджета более 3 млн руб.

14 ноября силовики провели обыски в горкоме КПРФ Новоалтайска, откуда была избрана Людмила Клюшникова, и дома у Светланы Кербер.

Последнюю задержали, и по ходатайству следствия суд заключил ее под стражу на два месяца. Сегодня следственные действия проводятся с депутатом Клюшниковой.

Людмила Клюшникова вступила в КПРФ в 2011 году. Спустя семь лет она возглавила новоалтайский горком партии. В 2021 году временно не работающая была избрана депутатом заксобрания Алтайского края от Компартии в одномандатном округе №34. Там она примерно на 200 голосов опередила соперника из «Единой России» — заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства» Владимира Дубровского. «Принимает активное участие в помощи жителям Новоалтайска в решении социальных проблем. Так, в 2011 году группа активистов добилась проведения газификации в микрорайон Мирный»,— говорится в ее биографии на сайте краевого парламента. Сын депутата Сергей принимал участие в СВО.

Однопартийцы Людмилы Клюшниковой считают уголовное преследование ее и Светланы Кербер следствием общественной активности депутата.

«Мы убеждены, что реальной причиной уголовного преследования Светланы Кербер является оппозиционная деятельность и активная борьба Людмилы Клюшниковой за интересы жителей города.

Цель у этого только политическая — сломить коммунистов, подорвать работу депутата Клюшниковой и в целом фракции КПРФ в алтайском краевом законодательном собрании накануне большой избирательной кампании 2026 года»,— говорится в заявлении крайкома Компартии, опубликованном после ареста Светланы Кербер. В документе арест был назван «вопиющим и беспрецедентным примером политического давления», поскольку «все предъявленные обвинения не имеют под собой никакого основания».

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит, можно лишь охарактеризовать как политический заказ. Слишком эффективно и активно депутаты-коммунисты развернули деятельность и конкретно в Новоалтайске»,— уверен заместитель председателя фракции КПРФ в заксобрании Антон Арцибашев. По его словам, у Людмилы Клюшниковой нет никаких претензий к работе Светланы Кербер в качестве помощника.

Первый секретарь крайкома, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова напомнила, что ранее Людмила Клюшникова сама обращалась в правоохранительные органы за помощью после того, как неизвестные порезали колеса на ее машине, но помощь не последовала.

В июне на сессии заксобрания Людмила Клюшникова заявила о том, что на ее дом было совершено нападение, в ходе которого было разбито четыре окна.

В своем Telegram-канале Мария Прусакова опубликовала записку Светланы Кербер, переданную из СИЗО. В ней помощник депутата поблагодарила партию за поддержку и высказала уверенность в победе. 20 ноября госпожа Прусакова в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование этого дела под личный контроль. Антон Арцибашев сообщил «Ъ-Сибирь», что коммунисты края возмущены сложившейся ситуацией и собираются выходить на публичные акции.

Как писал «Ъ-Сибирь», весной этого года правоохранительные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении другого депутата заксобрания — тогда лидера фракции «Коммунистов России» Сергея Матасова. Ему также предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ за фиктивное устройство в качестве депутатских помощников двух родственников. Судебное разбирательство по этому делу в Центральном районном суде Барнаула еще не завершено.

Валерий Лавский, Константин Воронов