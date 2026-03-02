Тамбовский завод «Электроприбор» на четверть увеличил чистую прибыль в 2025 году

По итогам 2025 года ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») получило чистую прибыль в 3,03 млрд руб., что на 24,3% больше, чем в 2024-м (2,44 млрд руб.). Предприятие специализируется на производстве навигационного оборудования для авиации и космонавтики, работает как для гражданских клиентов, так и выполняет задачи в рамках гособоронзаказа. Его выручка выросла в 2025 году с 15,45 до 18,56 млрд руб. (+20,1%). Это следует из бухгалтерской отчетности ПАО, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Себестоимость продаж «Электроприбора» увеличилась с 9,91 до 13,87 млрд руб. (+39,9%). Валовая прибыль снизилась с 5,54 до 4,7 млрд руб. (–15,2%). Прибыль от продаж сократилась с 3,69 до 2,38 млрд руб. (–35,7%). Коммерческие расходы выросли с 44,2 до 162,4 млн руб. (в 3,7 раза), управленческие — с 1,8 до 2,16 млрд руб. (+19,9%). Прибыль до налогообложения увеличилась с 3,16 до 4,45 млрд руб. (+40,8%).

Активы предприятия за год выросли в цене с 33,65 до 42,05 млрд руб. (+25,0%). Основные средства увеличились с 6,95 до 8,07 млрд руб. (+16,1%). Запасы выросли с 9,79 до 12,35 млрд руб. (+26,1%).

Дебиторская задолженность поднялась с 12,46 до 16,79 млрд руб. (+34,7%).

Кредиторская задолженность увеличилась с 12,92 до 17,01 млрд руб. (+31,7%).

Предприятие в 2024 году отпраздновало 70-летний юбилей. По данным «СПАРК-Интерфакс», само юрлицо ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор»» зарегистрировано в 1992 году в Тамбове. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичных приборов, аппаратуры и инструментов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Среди акционеров, по данным на 2021 год, структура «Ростеха» АО «Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"» (30,5%). Данные о держателях других пакетов акций и более актуальная информация не раскрываются. Гендиректор — Алексей Слугин.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в 2023–2024 годах тамбовский «Электроприбор» направил на модернизацию производства 4 млрд руб.

Сергей Калашников